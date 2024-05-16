手指長水泡數月屈伸感劇痛？中醫：腱鞘囊腫！火針治療一拮逼出透明液體囊腫消除？

麗思小姐一步進診室就提起右手食指，她說：「我這個手指上的泡泡已經好幾個月了，我自己試過用很多方法，按摩啊，塗一些東西啊，都沒有好，現在我發屈伸手指，或者完全伸直手指的時候就痛得比較厲害，而且它越來越大顆了，我決定要把它清除掉。我去看過西醫，我知道這個要做手術，而且手術後也有機會再長。所以，我決定來看看中醫。」

我說：「這個是腱鞘囊腫哦，一般來說，我們可以用火針或者手法壓破法，把它消除。你會害怕痛嗎？如果很害怕那麼就嘗試用手法壓破法治療吧。」她說：「是不是火針比較好？火針比較快？」我說：「因為位置在手指指甲附近，這個位置痛感比較敏銳，所以我怕你痛而已。」她說：「是不是可以先做手法壓破法，如果不行，再進行火針治療？」我說：「是啊，所以你可以考慮一下再決定。我現在再先給你檢查一下囊腫的情況。」

我仔細地觀察，發現囊腫不只是一個，我說：「我發現手指的囊腫可能有兩個，一個是大的，一個是小的，所以你可以看到它在左下側七點方向，還有一個小囊胞大約三到四毫米，而主囊胞大約有二十五毫米。」她點點頭。

我說：「那麼你決定要做火針治療了嗎？」她想了想說：「對啊，我來這裏就是想用火針治療這個東西，應該是一刺，裏面的東西跑出來，就可以了吧？」我說：「大部分病人都能排出，但是也有試過是不能排出的，可能囊腫裏面的物質已固化，所以不能從火針的孔排出來。」她堅定地說：「我還是想做火針。」我說：「好吧！」

我點燃酒精燈，在燈火上燒針，麗思竟然毫無懼色，她好像對火針非常感興趣。經過我再次量度囊腫的位置，確定進針的點位後，我反覆燒針至針身通紅，疾速刺進預定的點位，隨著針身在零點幾秒間離開針孔，透明啫喱狀的液體洶湧而出。我馬上放下針具，雙手擠壓囊胞，針孔繼續湧出更多的透明液體。但是我發現，小的胞塊仍然還沒有消失。我摸索著胞塊的位置，繼續擠壓，「啪」一聲，再噴出帶有點點血絲的啫喱狀液體，這一波的「噴井」應該是小囊腫的液體也被擠壓出來了。

將囊腫的液體排淨後，雖然手指仍有點兒脹，但麗思很高興地笑著說：「哈哈，我終於可以把它處理掉了！謝謝你啊！」

撰文：註冊中醫師嚴耀堅

轉載自晴報