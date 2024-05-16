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長期熬夜

健康快車
石鏡泉、吳國雄
健康快車
TEXT:石鏡泉、吳國雄

　　「熬夜」對現代人來説，是既熟悉又陌生。熟悉是相信大部分人都熬過夜，但就陌生到或許很多人並不知道自己的行為，究竟算不算熬夜。其實熬夜的衡量指標，並不是看你睡得多晚，而是看你睡得夠不夠、睡得好不好。

 

　　2020年一項對睡眠質量與影響因素研究指出，發現大約89%的人都有熬夜的習慣，同時受到睡眠困擾的，更直接影響了白天的精神狀態。另外，通過網上訪問統計，發現僅 4% 受訪年輕⼈不熬夜。

 

大腦神經

 

　　當人陷入沉睡，大腦會對身體進入清理模式；睡著時神經元縮小，組織間隙增加60%，細胞之間存在更大的空間，讓腦脊髓液和間質液的流動，使更容易達到清除代謝物的效果。有毒的澱粉樣蛋白，是阿爾茨海默病患者大腦中澱粉樣的主要成分。如果長時間睡覺欠佳，澱粉樣蛋白就會在大腦內堆積，嚴重的更會導致腦退化。睡眠不深，大腦中的海馬體，會不斷重播白天做過的事情，導致大腦疲勞令記憶力下降。

 

　　這些大腦中的變化，一般人不容易察覺，卻會感覺到一個很明顯的表現 「變笨了」。當一個人睡眠不足時，認知能力也隨之下降，對事情也更容易變得「遲鈍」。

 

變禿變胖

 

　　台灣的一項研究顯示：除了腦力上的退化，睡眠不好的人更容易出現斑禿脫髮。當你晚睡時，很多人會吃更多的東西，引發代謝方式和內分泌改變，久而久之，你發現自己不知不覺地無故變胖了。

 

心臟功能

 

　　研究發現，睡眠不足的人，患上高血壓、慢性心力衰竭、心肌梗死和中風的風險更高，也更容易發生急性心肌梗塞致死。長期熬夜的人，有時候會偶爾感覺到，心臟仿佛停了一拍般。

 

免疫功能失調

 

　　因睡眠不足導致免疫功能失調，與充足睡眠的人相比，患上慢性病的機率也相應增加：中風1.2%，抑鬱症8.3%，哮喘4.7%，慢性阻塞性肺病3.9%，心臟病1.4%，糖尿病2.5%，慢性腎病1.1%，關節炎8.3%。

 

引發病變

 

　　長期熬夜，人體時刻都處於長期的慢性疲勞狀態中，先是渾身乏力，接著失眠、頭疼、口腔潰瘍。若疲勞狀態持續，很可能還會引起體内各個器官病變。一般身體疲勞，可分為四種狀態：

 

　　1、輕度疲勞，總想打哈欠、伸懶腰，說明已處在輕度疲勞狀態。

 

　　2、深度疲勞，心情抑鬱、沒胃口、便秘、睡覺磨牙。

 

　　3、重要臟器內部變異，肩、背、腰等部位持續性疼痛，也可能長期出現頭昏、失眠、口腔潰瘍、胃部疾病、便秘等。

 

　　4、誘發癌變，研究指出，如身體因長時間過度疲勞，並時常出現上面所述的症狀，便須留意：女性較易患乳腺纖維瘤、子宮肌瘤等；男性則更易患上肝囊腫、甲狀腺瘤等，嚴重的更增加了致癌的機率。

 

"本文部分圖片/影片/文字來自網絡，如涉及來源或版權問題，請聯絡本網。

本文所述各方劑旨在討論用，讀者不宜罔自配服，務必請教註冊中醫師。"

 

Tags:#脫髮#睡眠不足#睡眠#高血壓#熬夜#甲狀腺#睡覺
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