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日本腦炎襲台！男患者神智不清面癱發病9日病逝！衛生局提醒2個時段切忌到3大高危地點
健康Tips

日本腦炎襲台！男患者神智不清面癱發病9日病逝！衛生局提醒2個時段切忌到3大高危地點

健康解「迷」
健康解「迷」

　　夏天要做好防蚊措施！台灣高雄市出現今年首兩宗日本腦炎病例，其中一名男患者發病後9天病逝，另一名女患者仍在留醫。當地衛生局提醒市民要小心預防蚊咬，有3大高危地點要特別注意，2個時段切忌到訪上述地點，減低感染風險。

 

台首現2確診病例 1死1留醫

 

　　綜合台媒報道，台灣高雄市衛生局公佈當地出現首2宗本地感染日本腦炎確診病例，分別是一名70多歲婦人居住於左營區，以及60多歲男子居住岡山區。兩人同於5月初開始發病入院，惟男病人在上周日（12日）因為急性腦膜炎病逝，女病人仍在留醫。

 

　　該名60多歲男子在本月4日出現嘔吐、腹瀉、咳嗽、發冷等症狀，到醫院急症室求醫。據了解，男子有酒精性胰臟炎病史，入院後開始開始發燒；5月6日開始出現神智不清；5月9日出現聽覺障礙、說話不清、嚥下困難、臉部神經麻痺、頸部僵硬等症狀。直到5月12日，男子因急性腦膜炎病逝。

 

　　另一名70多歲婦人在同月6日開始出現發燒、嘔吐、食慾不振等症狀，翌日到附近診所求醫，因出現意識不清、全身發抖無力轉送往醫院治療，目前仍在留醫。經衛生局調查，發現婦人發病前15日曾到旗山、美濃、橋頭等地旅遊，不排除在住處或其他活動場所感染。

 

3大高危地點 2時段勿前往

 

　　據了解，該男子主要活動地點主要圍繞住所一帶，而住所周圍2公里範圍內共有7處豬舍及大量水稻田。防疫人員其後在周邊地區進行水稻田病媒調查，並於豬舍懸掛捕蚊燈。

 

　　衛生局指出，5至10月為日本腦炎流行期，主要經由蚊叮咬傳播病毒，而蚊主要孳生於水稻田、池塘及灌溉溝渠等，並以豬隻為病毒的主要增幅宿主。當局呼籲，蚊子叮咬人高峰時間為黃昏和黎明，故市民應避免於黃昏與黎明水稻田、池塘、豬舍等地活動。衛生局建議，目前接種日本腦炎疫苗是最有效預防方法，若家中有適齡兒童尚未接種日本腦炎疫苗，應盡快完成接種；居住在高危地區的成年人亦可再自費接種疫苗。

 

蚊子為傳播媒體 感染者無病徵

 

　　根據本港衞生防護中心資料，日本腦炎是一種經蚊子傳播的疾病，主要流行於亞洲及西太平洋地區的郊外及農村，尤其在氣候炎熱的季節。大部份受感染者沒有明顯病徵，或只有發燒及頭痛等輕微症狀。病情嚴重者則會在短時間內發病，出現頭痛、發高燒、頸部僵硬、神志不清、昏迷、抽搐（尤其是兒童）、痙攣性癱瘓等症狀，甚至死亡。

 

預防蚊子傳播的疾病的方法

 

　　衞生防護中心呼籲可從兩方面預防受感染風險，預防被蚊子叮咬及預防蚊子繁殖，平日要做好防蚊措施，避免積水滋生蚊蟲，戶外活動時亦可使用驅蚊劑：

 

●　穿著寬鬆、淺色的長袖上衣及長褲。

●　於外露的皮膚及衣服塗上含避蚊胺 （DEET）成分的昆蟲驅避劑，並根據產品標籤及說明書指引使用（孕婦及6個月或以上的兒童可以使用含避蚊胺成分的昆蟲驅避劑）

●　避免使用有香味的化妝品或護膚品

●　防止積水，每星期為花瓶換水一次，避免使用花盆底盤、緊蓋貯水器皿

●　確保冷氣機底盤沒有積水

●　把用完的罐子及瓶子放進有蓋的垃圾箱內

●　避免蚊蟲滋生，應妥善存放食物及處理垃圾

 

　　衞生防護中心建議，有計劃外遊的市民可在出發前6星期或更早諮詢醫生，並採取額外的預防措施，避免受到蚊子叮咬。如到流行地區的郊外旅行，應帶備便攜式蚊帳，並在蚊帳上使用氯菊酯（一種殺蟲劑）。當局亦提醒，切勿將氯菊酯塗在皮膚上。如感到不適，應盡早求醫。

 

轉載自晴報

 

Tags:#日本腦炎#蚊患#防蚊方法#日本腦炎症狀#家庭醫學#發燒#頭痛#神智不清#面癱
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