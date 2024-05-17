牙齒可再生？日本最新研發：長牙藥！將臨床試驗治療先天性無齒症患者，有望成為假牙植牙以外第三選擇！

人的乳齒脫落後會長出恆齒，而後者要「用一世」，一旦失去便無法挽回，只能考慮使用假牙或植牙。不過日本一間新創製藥公司就研發全球首款能讓人重新長出牙齒的「長牙藥」，並在周四（2日）宣布將於9月開始臨床試驗，或有望成為第3種選擇。

綜合日媒報道，這款藥物由京都大學所資助的新創製藥公司Toregem Biopharma研發，將於在9月開始第一輪臨床試驗；藥物旨在治療患有「先天性無齒症」的患者，目標在2030年投入實際應用。

據報，「長牙藥」實際上是一種抗體藥物，而口腔中有一種特定蛋白質會抑制牙齒生長，藥物的目標就是去阻礙這種特定蛋白質的作用。在動物實驗中，這種藥物成功刺激下顎骨中的「牙芽」，促進新的牙齒生長。

9月開始的第一階段臨床試驗將在京都大學醫學部附屬醫院進行，對象為30名即使服藥亦難以長出牙齒的健康成年男性，其目的在於檢測藥物的安全性。如果第一階段順利進行，Toregem Biopharma計劃在2025年開始進行第二階段臨床試驗，以確認藥物的療效；屆時大阪市綜合醫院、醫學研究所北野醫院等機構將會加入合作，並以2至7歲的先天性無齒症患者為對象，評估牙齒生長的效果。報道指，這款藥物未來也希望幫助其他因為蛀牙等原因而失去牙齒的病患。

Toregem Biopharma由高橋克在2020年創立，公司致力於研究牙齒再生。「長牙藥」先前在老鼠等小型動物身上進行實驗，證實能夠促進牙齒生長，並已通過日本獨立行政法人醫藥品醫療機器綜合機構（PMDA）的臨床試驗計劃審批。

對此，高橋克在記者會上表示，希望「長牙藥」可以成為植牙和假牙以外的第3種選擇，並計劃以約150萬日圓（約港幣7.6萬元）的價格生產這種抗體藥物，納入健康保險的範圍。

轉載自晴報