腫瘤科名醫確診患最具侵略性腦癌？自創抗癌療法近一年無復發！堅持每日做一件事：身體感覺更健康！

能醫亦能自醫！澳洲一名腫瘤科名醫約1年前確診罹患腦癌，決定為自己研發的全新療法做臨床測試，使用自創療法治療腦癌至今已經10個月。他日前宣布腫瘤未有復發跡象，療法成效讓人鼓舞。

根據《BBC》報道，57歲澳洲名醫Richard Scolyer於去年6月發現腦內有多形性膠質母細胞瘤，是最具侵略性的腦癌之一，目前並沒有合適的治療方法能夠根治，患者通常最多只有1年存活期。得悉噩耗後，Richard Scolyer未有打倒，反而決定使用自己研發全球首創的療法抗癌，並一直在社交平台更新治療進度。

年初曾經歷併發症 1習慣鍛煉身體

Richard Scolyer本身是腫瘤科名醫，是專研究黑色素瘤方面的權威。自去年罹患腦癌後，他成為全球首位手術前接受藥物合併免疫療法的腦癌病人，並配合注射針對其腫瘤特徵的個人化疫苗，增強偵測癌細胞的藥效。Richard Scolyer接受治療已10個月，當中在年初曾經歷一些治療的副作用和併發症，如癲癇發作、肝臟問題和肺炎等，但後來身體慢慢適應，情況大有好轉。除了接受藥物治療外，他仍堅持每天慢跑15公里，持續鍛煉身體，他形容「身體感覺更健康」。

將近1年無復發跡象 盼賺更多時間陪伴妻兒

抗癌至今已將近1年，Richard Scolyer日前（14日）在社交平台發文公佈好消息，指自己最新的磁力共振掃描報告顯示癌細胞沒有復發的跡象，他對於治療結果感到無比鼓舞。雖然腦癌沒有完全治癒，但他仍抱有希望，對於自己還有更多時間陪伴妻兒感到高興和感恩。

「這當然並不意味著我的腦癌被治癒了......但很高興知道它還沒有復發，所以我還有更多的時間與我的妻子凱蒂和我的孩子一起享受生活。」

腦癌6大症狀

台灣神經外科醫生魏國珍曾在當地健康節目《健康2.0》指出，腦腫瘤的症狀與其位置、大小和特性相關，不同位置的腦腫瘤所引發的症狀不盡相同，而大多和腦腫瘤壓迫和破壞局部腦區域所引發的神經功能障礙有關，主要分為6種症狀：

1. 運動功能

如果腫瘤接近運動神經纖維附近，容易造成對側肢體無力。

2. 感覺功能

可能對側肢體無力、觸覺變得不敏感、空間認知感覺變得不靈敏，進而影響走路的平穩度。

3. 平衡功能

如果小腦有腫瘤，容易影響走路平衡感。

4. 語言功能

如果左大腦有腫瘤，容易造成語言表達或語言理解能力喪失，例如失語症。

5. 記憶功能

如果腫瘤壓迫到腦部顳葉內側，患者很容易出現健忘問題。

6. 個性改變

如果腫瘤在大腦額葉，會導致個性變調的問題，例如原本很積極的人卻變得很懶散。

資料來源：新北市土城醫院副院長魏國珍醫生 健康2.0

轉載自晴報