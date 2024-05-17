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32歲女10年前發現子宮肌瘤做手術4次仍復發！自研「超自律養生計劃」：5大原則半年KO子宮肌瘤
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32歲女10年前發現子宮肌瘤做手術4次仍復發！自研「超自律養生計劃」：5大原則半年KO子宮肌瘤

健康解「迷」
健康解「迷」

　　養生是人生一大學問。一名32歲女生在10年前確診有子宮肌瘤，曾動手術切除4次仍復發，最終決定靠自己研究出一系列「超自律養生計劃」，憑著5大原則終擺脫子宮肌瘤。

 

22歲揭有子宮肌瘤

 

　　該名32歲女碩士生在內地社交平台「小紅書」發文分享自己10年前發現有子宮肌瘤的心路歷程。10年前，22歲的女事主偶爾一次體檢時發現有貧血，再深入檢查後驚揭有多發性子宮肌瘤，最大一顆有直徑5厘米，醫生建議須要盡快開刀切除。當時女事主得悉消息晴天霹靂，沒想到這種事情會發生在自己身上。

 

　　至今仍然記得做手術之前，好多護理人員都在說，怎麼這麼年輕的丫頭就得這麼多子宮肌瘤。手術之後聽到醫生說有可能會復發，有可能會影響懷孕，整個人一度崩潰。

 

10年間4度復發

 

　　女事主本來以為切除後就能夠一勞永逸，沒想到術後才是抗病的開端。半年後覆診，醫生告知她子宮肌瘤已復發，自此開始走訪不同醫院看病、做手術、復發的惡性循環，前後「去過起碼20間醫院，看過不下100個醫生」。10年來，女事主曾經歷子宮肌瘤4度復發，幾乎所有能夠用來清除肌瘤的方法都試過，全部宣告無效。她的身體更因為多次動手術帶來很多後遺症，

 

　　4次手術後我依然貧血，一度達到了重度；我的經期動輒半個月，最後一次看西醫，她甚至讓我切子宮，那時的我未婚、未滿30歲……

 

　　多年來屢求醫不果，女事主坦言非常絕望，決定不再靠醫生治療，自訂養生計劃自救。她開始研究中醫學知識，知道原來自己久病不癒是源於長期精神壓力大、情緒不好、飲食不調等因素，導致血氣不運行形成肌瘤。她回望年少時，後悔沒有好好照顧身體，故從5大原則制定養生計劃，不消半年就恢復正常經期，氣色亦好了很多。她公開自己一系列養生習慣和原則：

 

公開5大養生原則

 

1. 飲食節制

女事主指，子宮肌瘤患者本來氣虛血虛，故飲食主要以五穀為主，少吃生冷、寒涼食物，多吃蔬菜和適量攝取蛋白質，牛肉，瘦肉，雞肉都是優質蛋白質。正所謂虛不受補，女事主少吃補品，如燕窩、阿膠，和其他成分不明的營養補充品。加工食品和高脂類食物亦盡量不吃；刺激性食物，如咖啡，辣椒等都會盡量避免。

 

2. 早睡早起

維持早睡早起習慣，盡量晚上11時前上床入睡，早上6時起床運動。到中午11時至1時可以睡午覺補充精力。

 

3. 按摩穴道通經絡

早上起床從上到下、左至右拍打全身經絡，有助身體排毒。她亦建議可做太極或氣功、戶外跑步或普拉提等伸展運動，睡覺前可以揉肝經和地筋。平日工作久坐可不時站起來伸展一下，定期可以做推拿或針灸等，幫助身體行氣活血去除淤堵。

 

4. 去濕寒

早上起床會自行做艾灸，中午時分趁著有陽光亦可以曬背驅寒，晚上睡覺前亦會以熱水浸腳。她提醒，艾灸和浸腳不適用於經期來的時候。

 

5. 情緒管理

她指，子宮肌瘤與情緒管理息息相關，心情不好長期壓力大，都會導致身體生病，「長出各種疙疙瘩瘩」，故此平日會以冥想、靜觀、打坐的方式排解日常壓力，亦會看書讓自己靜心，減少情緒起伏。

 

實行半年便準時來經

 

　　女事主維持自律生活半年終於能控制病情，覆診時亦獲醫生大讚復原速度快。她最後亦寄語大家，

 

　　健康的時候也不能虧待自己！

 

轉載自晴報

 

 

Tags:#子宮肌瘤#確診#婦產科#養生#健康飲食#早睡早起#按摩穴位#情緒管理#濕寒#氣虛#血虛#中醫
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