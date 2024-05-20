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夏天曱甴出沒注意！女網民自製神器成功殺滅曱甴全族！分享殲滅大行動成果：使用有甚麼注意？
健康Tips
生活百科

夏天曱甴出沒注意！女網民自製神器成功殺滅曱甴全族！分享殲滅大行動成果：使用有甚麼注意？

健康解「迷」
健康解「迷」

　　夏天潮濕悶熱，是曱甴頻繁出沒的季節。不少人都會煩惱如何滅蟲，有台灣女網民就在網上分享影片，指自己與同事用1種「神器」成功消滅大批曱甴，並驚嘆其威力。影片引起網民熱議，有人大讚「神器」比殺蟲水更厲害，亦有不少人看過影片後感到恐怖，紛紛表示「毛管戙」，「我直接雞皮疙瘩」、「好大隻」、「真的超噁」。

 

　　該名台灣女網民日前在社交平台Threads分享相片及影片，展示她與同事一起「剿滅蟑螂」的成果；從影片可見，她們所殺的曱甴體型頗大，屍體在垃圾鏟內堆積如山，大約佔了三分一位置。她們在影片中分開數次將曱甴屍倒入馬桶，最後才終於全數沖走。

 

　　到底是甚麼「神器」威力如此強勁？樓主就在帖文中透露，她與同事使用了「水煙」成功將曱甴家族「熏死」，驚嘆「水煙的威力就是把整個家族都叫出來……我同事是勇士，我一直起雞皮疙瘩...瘋掉」。

 

　　影片發布後引起網民熱議，不少人直指畫面可怕，「好大隻」、「好噁心」、「一隻蟑螂我都快哭了，何況一堆」；亦有人擔心曱甴實際上並未死去，並提出建議「如果沒有死會不會再爬回來」、「建議用火燒，不要丟馬桶，因為他們可能沒死透，而且化糞池可能是他們很好的家，有機會蟑螂氾濫...」、「真的建議焚燒火化」。亦有網民大讚這種「神器」比殺蟲水、滅蟲劑更厲害，不過就提醒有意使用的人士要注意，「使用的時候人不可以在裏面，然後大概等4個小時」。

 

轉載自晴報

 

Tags:#滅蟲#天氣#網絡熱話#社交平台#健康#曱甴#蟲患#滅曱甴神器#水煙
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