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早餐麵包配咖啡無助補充體力兼好傷腸胃？日本專家推介一款料理取代！建議這個時段食早餐最養胃
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早餐麵包配咖啡無助補充體力兼好傷腸胃？日本專家推介一款料理取代！建議這個時段食早餐最養胃

健康解「迷」
健康解「迷」

　　一日之計在於晨，早餐亦是一天當中最重要的一餐，但該怎麼吃、吃甚麼也是非常重要的課題。有日本媒體就透露，不少都市人因為貪圖便利而選擇吃「麵包配咖啡」，然而這個組合不但無法為人體提供足夠的能量，甚至可能會對腸胃帶來負面影響。

 

　　日媒《cookpad news》節錄書籍《一周養胃潤腸氣血湯》（1週間で胃腸が必ずよみがえる気血スープ），表示都市人經常出現「吃太飽」、胃脹、不容易餓等症狀，又或者吃了東西之後仍無精打采、沒吃東西卻發胖的。許多人會以為是體質問題或「年紀到了」，並因此選擇忽視、不處理，但報道就解釋，其實大多數的腸胃問題都是由生活和飲食習慣造成。

 

　　要緩解腸胃不適，早餐往往是最重要的關鍵。書籍作者、國際中醫專家瀬戸佳子就指出，許多因腸胃不適而到針灸診所求診的患者，早餐都是「麵包配咖啡」的組合，然而這2種食物對於補充體力、喚醒大腦和身體來說都沒有幫助，而且對腸胃也沒有益處。

 

　　她續指，麵包雖然能帶來飽足感，實際上卻幾乎全是油脂和砂糖，營養價值甚少，亦有不少人喜歡在麵包上塗牛油、果醬、花生醬等，不論是甜是鹹，都會對腸胃造成負擔。而咖啡因雖然有提神的功效，但咖啡本身卻會刺激胃黏膜，令身體容易感到不適。

 

　　因此，如果早餐只吃麵包和咖啡，上午便會容易出現一直恍神的情況，腸胃亦沒有足夠的時間恢復。從中醫角度來看，早上7點至9點是吃早餐的最佳時段，如果在這段時間內攝取養胃的食物，效果也會加倍。

 

　　報道就建議，平日可以用沖繩的傳統料理「柴魚味噌湯」來代替咖啡，因為味噌對腸胃有益，柴魚片亦能當作體力來源，另外還可以加入豆腐、芝麻、昆布或海帶芽等自己喜歡的食材，逐漸調整腸胃。

 

轉載自晴報

 

Tags:#健康問題#養生#早餐#麵包#咖啡#日本#腸胃健康#腸胃肝臟科#營養#柴魚味噌湯#養胃
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