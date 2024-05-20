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中醫師50年無患過感冒？公開7大養生秘訣：1分鐘感冒預防法！做好一件事可加快康復
養生Tips

中醫師50年無患過感冒？公開7大養生秘訣：1分鐘感冒預防法！做好一件事可加快康復

健康解「迷」
健康解「迷」
TEXT:註冊中醫師黃天賜

　　感冒是體內免疫力下降的警號，包括口腔、咽喉黏膜的抵抗力下降，以及滋生於咽喉黏膜的嗜酸性病菌累積到足夠的數量引發黏膜發炎。本港註冊中醫師黃天賜50年來無傷風感冒，對此，他分享了1分鐘預防感冒的方法，大家不妨參考一下。

 

一分鐘感冒預防方法

 

1.預防咽喉炎

 

　　當咽喉癢時，用1:10的鹽水漱口可以有效殺滅滋生於咽喉的感冒菌，減少感冒菌進入血液引發感冒的機會。此外，減少進食煎炸食物、冷飲伴食，並確保足夠的睡眠，可以增加身體的抵抗力，減少咽喉黏膜感染的機會。

 

2.預防淋巴腺炎

 

　　在咽喉附近的淋巴腺塗抹含有34%或以上的薄荷腦的肌肉舒緩劑，例如壹點寧清涼，或著名品牌的活絡油，因為薄荷腦具有殺菌的效果，可以預防淋巴腺炎。

 

3.預防感冒肌肉痛

 

　　感冒引起的肌肉痛可以使用熱敷或熱水浸泡來舒緩症狀。熱敷可以促進血液循環，減輕疼痛和肌肉緊張。

 

4.維持良好的衛生習慣

 

　　勤洗手是預防感冒的良好習慣之一。用肥皂和溫水洗手至少20秒，特別是在接觸到公共場所、咳嗽或打噴嚏後，或是接觸到病人之前。避免觸摸臉部，尤其是眼睛、鼻子和嘴巴，因為這些地方容易讓病毒進入身體。

 

5.保持充足的休息和睡眠

 

　　充足的休息和睡眠可以增強免疫系統的功能，提高身體對抗病毒的能力。

 

6.增加免疫力

 

　　適當的飲食和營養攝取可以提高免疫系統的功能。多食用富含維生素C和抗氧化劑的食物，如柑橘類水果、紅椒、藍莓等。此外，適量的運動也有助於增強免疫力。

 

7.預防感冒發病

 

　　例如感冒初起時，及早服用板藍根、野菊花、蒲公英(各10-15g煎水飲)等等。因板藍根含有豐富的多酚化合物，具有抗病毒和抗氧化的作用。野菊花富含黃酮類化合物，具有抗菌和抗病毒的效果。蒲公英則含有豐富的維生素C和抗氧化物質，有助於增強免疫力。

 

　　有病當然要找專業醫師，除了藥物治療。在生理範疇角度，大家都不容忽視上天賦予人類的多種自我修復機制，從而可以全方位幫助恢復和修復受損的組織和器官。以下是幾個常見的自我修復機制：

 

免疫系統

 

　　免疫系統是一個複雜的防禦機制，能釋放細胞因子和生長因子，促進組織修復和再生。而深層睡眠就是人體骨髓造血細胞最活躍的黃金時機。

 

睡眠

 

　　睡眠是身體修復和康復的重要部分，例如良好的睡眠：

 

  • 有助於身體細胞的修復和再生，促進組織康復。
  • 可以減輕病灶周圍的炎症反應，有助於減輕疼痛和促進康復。
  • 深層睡眠可促進腦脊椎液循環，有助沖洗腦部的代謝廢物。
  • 有助受傷組織分泌生長因子和修復組織的物質，這有助於受傷組織的再生和恢復。

 

內 - 人體免疫機制 外 – 點對點・提升免疫力
第一道防線 - 是皮膚、分泌液、黏膜、黏膜液等的物理性防禦功能。 勤洗手，和鹽水沖洗口鼻腔，防禦病毒感染。
第二道防線 - 是體液中的抗菌蛋白、巨噬細胞，和紅腫脹痛的發炎機制。 薄荷醇有抗多種感冒病毒的作用：透過含34%薄荷腦的壹點寧清涼，近距離點對點按摩鼻樑、咽喉、氣管兩側、胸肩背等可舒緩患部的血液循環和免疫淋巴循環的功能。
第三道防線 - 主要由扁桃體、淋巴結胸腺、骨髓、和脾等免疫器官和免疫細胞藉助血液循環和淋巴循環而組成。

 

　　關於薄荷醇的作用，根據美國Cedars-Sinai醫學中心的一項研究，確認了薄荷醇對感冒病毒的抗病毒作用。據黃教授的臨床經驗，透過含有34%或以上的薄荷腦，30%的水楊酸甲脂的壹點寧清涼（外用搽劑），通過按摩鼻樑、咽喉、氣管兩側、胸肩背等部位來舒緩鼻腔、口腔、胸腔、呼吸道、胃腸道等黏膜的血液循環，和免疫淋巴循環的功能，從而減低病毒從入侵人體的傷害性。

 

　　感冒可由柯薩基病毒和多種不同的病毒引起。美國Cedars-Sinai醫學中心2020年3月份發表於「病毒學」雜誌的這篇報導，證明薄荷腦有抗「柯薩基病毒B」的作用。

 

　　[1] 美國Cedars-Sinai醫學中心2020年發表於“病毒學”雜誌的研究證明薄荷醇有抗 多種感冒病毒 的作用。

 

　　日本千葉大學1997年發表於 “美國呼吸急症救護醫學雜誌”的這篇題為“吸入 薄荷醇 可減輕與呼吸困難相關的呼吸道不舒症狀”的報導，表明使用薄荷可顯著改善呼吸不舒，特別是通氣不暢的症狀。

 

　　[2] Nasal Inhalation of l-menthol Reduces Respiratory Discomfort Associated with Loaded Breathing TAKASHI NISHINO , YUGO TAGAITO , and YASUYOSHI SAKURAI, September 11, 1996,  PubMed: 9230767

 

轉載自晴報

 

Tags:#感冒#養生#健康問題#網絡熱話#健康#預防感冒#中醫#咽喉炎#淋巴腺炎#肌肉痛#免疫力#自我修復機制#睡眠#薄荷醇
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