盤點9個傷胃習慣！吃食物太熱、太冷傷胃黏膜！醫生：十個人生病前九個胃有事！發現8種症狀要盡快求醫

相信大家都試過突然感到胃部不適，出現屙嘔肚痛等情況。台灣胸腔及重症專科醫生黃軒在其Facebook專頁中指出，日常生活中有10大行為大家以為對身體無礙，但其實容易傷害胃部健康；醫生提醒大家，如果出現8種胃部不適徵狀，請盡快就醫，避免造成嚴重傷害。

9大日常生活傷胃行為

醃製煙燻食品：當中所含的硝酸鹽會在胃部轉化成亞硝酸鹽，再與食物中的胺結合，形成了具有強烈致癌性的亞硝酸胺；醫生建議大家，請盡量選擇新鮮、自然的食材，在飲食上遠離致癌物。 油炸食物：炸雞、薯條等油脂含量高的油炸食品容易影響胃酸平衡，並對胃黏膜造成損害；醫生建議大家，避免進食過多油炸食物，適量食用就能保護胃部健康。 飲食不規律：不規律飲食容易令胃部狀態反常，如此容易導致各種不適症狀；醫生建議大家，定時定量食飯才能夠從基本維護胃部健康。 食物過冷／過熱：食物太冷或溫度太熱，都容易讓胃黏膜承受不住，甚至會造成傷害；醫生提醒大家，當食物太熱就請先稍微放涼，當食物太冷就請先進行加熱。 食太鹹：攝取太多鹽分容易讓胃壁承受不住，胃黏膜會反覆地從充血、水腫到糜爛，甚至潰瘍，逐漸走向不可逆的嚴重傷害；醫生建議大家，飲食上請盡量少鹽，才能夠保持健康。 食太辣：辣椒、咖哩、胡椒等辛辣食物不僅是對味蕾的刺激，對胃黏膜亦然，容易影響胃酸平衡；醫生提醒大家，不要經常食辣，讓胃部有充分時間休息，調整胃酸平衡。 食太酸：檸檬、橙等酸性水果容易對胃部造成輕微刺激，但攝取太多就有機會破壞胃黏膜；醫生建議大家，食任何水果都要適可而止，尤其是酸性水果，只要適量食用就能保護胃黏膜。 攝取過多咖啡因：雖然咖啡、濃茶是不少人用於提神醒腦的飲品，但由於咖啡因會刺激胃酸分泌過多，故攝取過多咖啡因就容易傷害胃黏膜；醫生建議大家要適量飲用，避免胃黏膜過於勞累。 煙酒習慣：醫生警告大家，酒精會對胃黏膜造成直接影響，大大增加胃酸分泌；煙草亦會刺激胃酸分泌，當中化學物質也會對胃黏膜造成傷害。故此，醫生建議大家要減少飲酒頻率，而各位煙民盡快戒煙。

8種症狀要留神

黃軒醫生說：「十人生病前，九個胃都有毛病」，提醒大家如果發現有以下8種症狀，請盡快醫進行檢查：

● 1. 消化不良：不少人會誤認為普通腸胃問題

● 2. 腹部腫脹、不舒服或疼痛反覆發作

● 3. 噁心嘔吐：或會伴隨飽脹感或食物不易通過

● 4. 腹瀉便秘：改變了排便習慣

● 5. 食慾不佳、體重減輕：不明原因造成體重下降

● 6. 虛弱無力、異常疲勞：或因緩慢胃出血導致貧血

● 7. 胸口灼熱：俗稱「火燒心」，或與胃酸逆流有關

● 8. 直接出血：吐血或排黑便等都是胃潰瘍而出血的跡象

內容獲「黃軒醫師 Dr. Ooi Hean」授權刊登。

轉載自晴報