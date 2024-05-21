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感冒男坐港鐵關愛座遭「正義老人」要求讓位！網民熱議：關愛座不是老人座
健康Tips
生活百科

感冒男坐港鐵關愛座遭「正義老人」要求讓位！網民熱議：關愛座不是老人座

健康解「迷」
健康解「迷」

　　「關愛座」讓座問題向來易惹非議。近日，一名港男收工疲憊又患上感冒，乘搭港鐵時卻遇上「正義長者」逼迫讓座，指定要坐其位置；所幸車廂内1對年輕夫婦機智幫忙解圍，令港男大為感動。

 

　　事主在Facebook群組「將軍澳主場」發文描述事件，直言「覺得有必要取消關愛座」。他表示，事發當晚他收工乘坐港鐵，由中環到北角站路程中，因工作疲累加上有些感冒，事主遂坐在標示「給有需要人士」的關愛座休息。

 

　　然而，就在事主坐下後，他面前站著的一位老翁卻對其「手指指」，要求事主起身讓座，更指定要坐他的座位：

 

　　面前呢個正義魔人，手指係都要我起身。但其實已經有人主動讓座俾佢坐，但佢偏唔坐，喺都要我起身讓俾佢。

 

機智乘客1招KO解圍

 

　　正當事主無奈之際，有2名年輕夫婦挺身而出，站在事主角度力撐，並護送他到北角站，令事主感到非常暖心：

 

　　當刻我真完全沒諗過會有人幫手。直到對熱心夫婦、位先生幫我同佢理論，佢老婆就出聲維護我，個心勁溫暖！

 

　　同時，還有其他乘客關心，幫助解圍，讓事主深受感動：「呢度我想衷心多謝兩位年輕夫婦，同其他乘客嘅關心，謝謝」。

 

　　最後，事主透過這次遭遇，發表感動宣言：

 

　　呢件事其實令我最大嘅體會，並唔係面前嘅人有幾討厭橫蠻無理。而係當發生不合情理事件上，周圍唔識得嘅人，仍然會企出嚟為你發聲甚至去保護你關心你，最令我值得感動！

 

網民熱議：關愛座唔係老人座！

 

　　事主的遭遇引來不少網民為其抱不平，紛紛批評老翁行為離譜；還有人分享類似經歷，直言「關愛座」總被一群人濫用、意義變質：

 

網民有乜講

 

● 感受到世間仲有講道理、明是非的市民，人間有情。你也不要太在意那些無理的人，始終世界不是完美的。

● 唔舒服就要坐！

● 俾得兩蚊唔使佢坐車頂都偷笑

● 關愛座，冇話一定要讓老人坐。

● 關愛座唔係老人座，其實大把老人仲有氣有力過後生仔，中氣十足，一般我會扮聽唔到睇唔到，讓唔讓座純粹係個人意願，我返工咁辛苦仲再就埋呢啲人，咪傻啦！

● 我試過，有咗5個月坐咗關愛座，見到老人家俾返佢地坐…佢坐咗都要話我咁後生坐關愛座

● 其實由開門佢地衝入去個股勁力，唸唔明點解佢地要坐關愛座囖！

● 身體係自己，人哋係唔會知你嘅情況，覺得有需要就坐低。根本沒需要同第二個人交代，況且大家都係俾咗車費，讓座喺出於人情，並唔係道理。

 

轉載自晴報

 

Tags:#網絡熱話#關愛座#感冒#港鐵#健康#老人#讓坐#生活百科
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