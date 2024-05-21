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濕疹、風癩、牛皮癬分不清？同樣痕癢、出皮疹！醫生拆解分別 + 治療方法：做好護膚保濕！小心皮膚受損可引發5大併發病
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濕疹、風癩、牛皮癬分不清？同樣痕癢、出皮疹！醫生拆解分別 + 治療方法：做好護膚保濕！小心皮膚受損可引發5大併發病

健康解「迷」
健康解「迷」

　　皮膚病有許多種，其中牛皮癬、濕疹及風癩三種皮膚病雖然同樣會出現痕癢及皮疹，但事實其上成因、症狀及治療方法都各有差異。皮膚科專科醫生陳俊彥接受訪問時，就為大家拆解3者差異及治療方法，調強多種病情只要及早求醫進行治療，都可以有明顯的改善及紓緩。

 

牛皮癬vs濕疹vs風癩

 

　　陳醫生解釋指，牛皮癬，學名為「銀屑病」，是一種由先天基因引起的免疫系統失調疾病，其一般病狀為出現紅色疹塊，痕癢程度並不嚴重，表面脫皮皮屑較為粗糙、疹塊與正常皮膚之間分界比較分明。

 

　　其次濕疹，學名為「異位性皮膚炎」，誘發成因分為先天及後天因素。先天因素泛指遺傳因素，家族中有敏感症病史，例如濕疹、鼻敏感和哮喘等；後天因素包括環境方面，例如飲食致敏原、環境中可接觸到的敏感原等，是一種由先天及後天因素交叉引起的皮膚病症，其痕癢程度相較牛皮癬嚴重，皮膚表面的皮屑較為幼細、邊界比較模糊。

 

　　最後大眾經常提及的皮膚敏感、俗稱的風癩，其真正學名其實為「蕁麻疹」，一般具有先天因素，其中部分人因爲遺傳而出現免疫系統失調，亦有大部分病人與後天因素有關，包括敏感症，可能是食物敏感、接觸到的環境敏感源，亦有部分人與免疫系統失調，誘發感染有關，例如一些病毒感染。風癩症狀一般是出現紅腫疹塊，紅腫程度可能比濕疹或者牛皮癬，腫起的程度更加嚴重，但表示皮膚會比較光滑，只會出現紅腫，而痕癢程度可能比濕疹更嚴重。

 

牛皮癬主要是家族遺傳？

 

　　無論牛皮癬、濕疹及風癩，三種皮膚病皆可能與先天因素或基因相關，其中濕疹及風癩亦可能與外在致敏原相關，其主要發作成因如下：

 

  發作成因 病發高峰期治療方法 治療方法
牛皮癬患者 先天因素（家族遺傳） 10至20歲、50至60歲

輕微至中度患者：塗抹類固醇或非類固醇藥膏

較嚴重患者：光學治療（又稱照燈治療）、免疫系統抑制劑及生物制劑。
濕疹患者 先天因素（家族遺傳、基因傾向）、後天因素

任何年齡

 

輕度患者：塗搽治療

中度及較嚴重患者：生物制劑、小分子治療
風癩 先天因素（基因傾向）、後天因素

任何年齡

 

輕度患者：口服抗組織胺

較嚴重患者：口服較高劑量抗組織胺、生物制劑

 

　　牛皮癬患者：銀屑病是一種由基因所引致的免疫系統失調疾病，一般被認為是家族遺傳，如果父母其中一位患有銀屑病，子女則有1至3成機會患有銀屑病；如果父母皆患有銀屑病，子女則可能有3成至一半機會患有銀屑病。

 

　　由於基因傾向，理論上並無法根治，但只要及早求醫，亦有藥物可幫助病人將病情壓到最低，可令患者不再發作。

 

　　濕疹患者：濕疹與家族遺傳、先天及後天因素都息息相關，另外由於濕疹與基因亦有關係，如果患者於孩童階段病發，過半數人成年後因免疫系統成熟，病情亦隨之消失；而剩下一半病人亦同樣可能因免疫系統開始成熟，令病情大為改善。陳醫生表示，濕疹患者除了敏感源外，亦有許多因素可導致病情發作，例如經常睡覺不足、壓力過大、情緒焦慮、濕度轉變、溫度轉變等。

 

　　風癩：風癩與先天及後天因素相關，先天傾向患者，病情多數未必能夠完全根治，因為他們病發成因與外在敏感源關係不大，主要因自身免疫系統失調所導致，只是因為先天傾向，導致不自覺出現蕁麻疹，假如只是對食物或接觸性敏感源出現敏感，導致出現風癩的後天敏感患者，只要透過皮膚測試或血液測試，又能夠徹底迴避敏感源一段時間，有一部分人可以不再復發。

 

皮膚受損恐誘嚴重併發症

 

　　上述三種皮膚病皆全出現痕癢症狀，患者抓癢可能會造成傷口後，從而引發下列問題：

 

　　細菌感染：抓癢導致傷口破損，或會令外在微生物侵入皮膚、從而造成細菌感染，導致金黃葡萄球菌等惡菌入侵、出現傷口化膿、流出黃水，嚴重甚至引發窩蜂性組織炎。

 

　　引起敗血症：傷口造成嚴重原組織感染，恐令細菌直接進入血會引起敗血症。

 

　　疱疹病毒感染：濕疹病患者有機會受到疱疹病毒感染，導致口唇、甚至全身皮膚出現疼痛、長出水泡及結焦。

 

　　真菌感染：傷口可能受到真菌感染，導致手掌及腳掌生癬，即俗稱香港腳、香港手。

 

　　紅皮症：假如感染導致身體大部分皮膚受到影響，例如逾九成皮膚出現紅腫，則會被稱為紅皮症。紅皮症會令身體皮膚器官正常功能無法運作，出現發高燒、低溫症，身體無法保持水分而出現脫水、影響身體電解質平衡、甚至引發腎衰竭。

 

　　醫生續指，假如發現皮膚出現紅疹，可以先暫時觀察幾天，出現痕癢時，可嘗試塗普通護膚膏並到涼快地方紓緩痕癢感覺，假如症狀於短期內消失便不必過分擔心，但如果情況太嚴重、或者表徵不太典型，例如患處無法辨別，則可到診所求醫，透過一些皮膚測試、進行皮膚組織抽取，取出細小皮膚組織進行化驗，以分辨較為難分辨的銀屑病或濕疹。

 

牛皮癬、濕疹及風癩預防及紓緩方法

 

　　醫生續指，患上上述3種皮膚病，除了要留意皮膚狀況、盡早求醫外，亦應注意護膚保濕，例如濕疹患者可購買含「神經瘤胺」成分護膚膏，可有助患者補充先天屏障功能缺失，減小及減輕每次發作機會及嚴重性。

 

　　飲食方面，牛皮癬戒口食物不多，但由於酒精可直接導致銀屑病病情變差，加上有充分研究指出，中度至嚴重牛皮癬患者血管風險會有所增加，當中包括心臟病及中風風險，因此吸煙及飲酒都必須戒。

 

　　而濕疹及風癩方面，兩者部分誘發食物是共通的，例如含高組織胺食物，包括飲酒、部分帶殼海鮮，即是蝦蟹蠔蜆、香辣食物、重味精食物、加工醃製食物等，都有機會令濕疹或風癩發作加劇，令痕癢感覺變得更嚴重，因這當病情較為活躍或不穩定之時，上述提及的高組織胺食物便應該減少食用

 

轉載自晴報

 

Tags:#健康問題#壓力#治療#診所#敏感#醫生#銀屑病#疱疹#紅疹#皮膚病#麻疹#濕疹#香港#金黃葡萄球菌#保濕#香港腳#類固醇#鼻敏感#牛皮癬#風癩#皮膚科#皮膚痕癢#皮疹#皮膚保濕#紅皮症#真菌#敗血症
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