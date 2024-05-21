85歲輪椅婆婆截的士45分鐘無人肯接！港男貼文鬧爆的士司機！網民有共鳴：除了Call輪椅車沒有其他選擇

的士拒載再起爭議！有港男於網上發文控訴的士業界疑對殘障人士歧視，指其85歲並需坐輪椅出行的外婆日前與外傭於北角路邊截的士，豈料「足足等咗45分鐘的士」，竟然沒有一輛的士停下。正當她們主僕2人不知所措時，慶幸遇上一位好心的燒味師傅出手幫忙，才能成功截上的士。

該名港男於Facebook群組「的士司機資訊網 Taxi」發文講述經過，指其85歲、坐輪椅的外婆日前與外傭於北角截的士，期間多輛的士徑自駛過，完全無意慾停下，令主僕2人「足足等咗45分鐘的士」。就在此時，附近一位燒臘舖師傅疑看不過眼，於是決定出手幫忙。

燒臘舖師傅睇唔過眼行出嚟扮自己截的士，第一架就停低，點知見到輪椅就話交更又話唔識路，扮第二次截先有個勉為其難車我阿婆...

港男指外婆當日所付的車費共150元，他亦難以想像若非有好心人協助，外婆還要等多久才能上車，氣忿的他因此大罵業界的士司機是「垃圾」，「唔好扮樹大有枯枝，唔好扮清泉」。

事件曝光後，即引來網民熱議，有網民對事件感同身受，「唔好講話老人家坐輪椅，我個女仲係細嘅時候抱住佢 截車。好多的士佬已經唔停車。」、「明白你感受！我成日預到」、「我接我老豆去醫院除咗call收貴d個款輪椅車都無其他方法了」；不過亦有人質疑事件真偽「150蚊order（訂單）點會冇人做？」、「識得係度作文，唔識call車」；有人則認為的士司機可能惜浪費時間上落客，所以不太情願接待輪椅客人。

網民有乜講

● 建議政府應該改改輪椅要畀附加費20蚊我覺得比較合適。

● 政府應該規定應由上輪椅一刻計時至完全離開架車抄牌成本都很重。

● 唔識路好心佢地就唔好揸的士啦仲要成日上新聞呻沒生意。

● 知唔知拒載犯法？

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