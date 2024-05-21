韓國空姐網紅摔倒需削半邊頭骨保命！手術後語言障礙混淆稱呼、照鏡感痛苦！

命運弄人！韓國一名空姐網紅因為一場意外而需切除左邊頭骨保命，更因為意外後出現語言障礙。但她沒有氣餒，反而更樂觀踏上康復的路程，心酸經歷讓網民動容！

綜合韓媒報道，34歲韓國網紅空姐「Woozakka」（우자까，音譯：禹恩彬）日前（4日）在YouTube上載影片，分享自己在今年初發生嚴重意外，導致左邊頭骨暫時被切除。她在影片中指，在今年1月27日，她正準備出席一場關於空中服務員工作的演講，就在行人路上跌倒往後摔倒，背部、頭部受到重擊立刻送院急救。當時她不僅是腦出血及腦水腫，背部更有骨折情況，故此需要緊急做手術，將40%左邊頭骨暫時切除保命。醫生將其左邊頭骨暫時保存在冷凍庫中，將於下次手術將頭骨組織復位。

左腦被切除 出現語障

禹恩彬在影片中臉帶笑容分享自己左邊頭部凹陷的模樣，直言「感覺我的左腦幾乎沒有骨頭了」。她表示，做手術要剃頭髮，術後看見自己左半邊的頭部「明顯消失一大塊」，心情很複雜，頭痛的頻率亦明顯增加。

我每次照鏡都很痛苦⋯⋯

然而，她沒有放棄，術後她很努力做不同復健治療，包括身體機能上的活動訓練，以及語言治療。她表示，削除左邊頭骨後經常會出現語言障礙，偶爾會感覺詞彙貧乏，說話詞不達意；有時會混淆稱呼，如將媽媽叫錯成「爸爸」，或稱呼比自己年紀小的老公為「哥哥」等。她目前正靠著閱讀大量小學生、初中生和高中生書籍來補充單字量，希望能更快克服語言障礙。

網民動容：保持堅強！

影片引起網民關注，影片已有超過178萬觀看人次，更有近4,000個留言鼓勵她，及對她的經歷深表同情，「保持堅強，我會在未來支持你」、「我為你加油！願你充滿幸福」。亦有網民驚訝「完全看不出有語言障礙」、「講話非常有邏輯，看不出有語言障礙」。

曾任空姐10年 成功轉職銀行業

禹恩彬曾在大韓航空任職空姐10年，近年憑自己的努力轉行金融業，不時在社交平台上分享面試技巧和生活點滴。她亦曾出書分享從事空姐經驗及創作漫畫連載於社交平台上，講述自己如何成功轉行的故事。

轉載自晴報