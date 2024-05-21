內地男子疑開冷氣感染奇特病菌！3天高燒不退、肺部現炎症吸呼衰竭！醫生： 哪些家居用品易受細菌污染？哪些人高危？

開冷氣要注意！廣州一名男子疑因開冷氣而感染「嗜肺性退伍軍人桿菌（Legionella pneumophila）」，期間出現高燒、呼吸衰竭及多器官損傷，最終需留院40多天後才康復回家。

根據內地傳媒的報導，男子最初因連續3天高燒不退，於是到附近醫院求醫。通過電腦斷層掃瞄檢查，醫生發現男子右邊肺部已顯示出明顯的炎症，於是決定針對有關方面進行對症治療。豈料，其後男子病況未有好轉之餘，更出現呼吸衰竭及心、肝、腎等多器官損傷。

醫生於是再進一步檢查，終於男子男子體內發現「嗜肺軍團菌」，從而致「退伍軍人症」，所幸發現及時，再次對症下藥，令男子住院40多天後就順利康復出院。

醫生指出，嗜肺軍團菌在自然界廣泛存在，常見於被細菌汙染的大樓空調冷卻水塔、除濕機、蓮蓬頭等地，冷氣機系統的冷卻水和冷凝水尤其危險，並會經水蒸汽、空氣及飛沫傳播，經由呼吸道感染，好發於夏秋交替之際。

醫生也提醒，感染嗜肺軍團菌後，患者可能表現出輕微的上呼吸道症狀，嚴重可致肺炎，若延誤治療可能導致死亡率提高，而該菌種的潛伏期為2至10天，對於抵抗力弱、年長的菸癮者、慢性心肺疾病、糖尿病及腎衰竭患者更具威脅性，因此應該注意將冷卻水塔清洗乾淨，是為預防「退伍軍人症」的最佳方法。

轉載自晴報