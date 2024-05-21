湯水推介 | 由茶餐廳例湯到媽媽愛心老火湯！誰不愛湯水？今期素湯：滋潤暖心海底椰佛手瓜蓮藕湯

「要白湯，還是紅湯？」港式西餐廳的店員這麼問。「喝中湯，還是西湯？」 「今天晚上有菜乾紅蘿蔔豬骨湯，要不要？」 晚飯的時候，港式餐廳的店員向每一枱的客人這樣問。每一次走進去街角那家餐廳，菜單還沒看，位置也沒找好，就先跟店員要一碗湯。看來，香港人真的很愛喝湯。茶餐廳的套餐都會配一碗「例湯」（餐廳每天做生意時定下來的湯水款式，客人不能隨意更改的）。

難得回到家，媽媽熱情地捧著一碗熱騰騰的粉葛湯出來。「快來喝一碗湯！為了你，這一次我沒有加肉塊的。原來，只要多加點栗子呀，玉米呀，都可以這麼清甜好喝的。」 媽媽心滿意足地介紹著她的素湯。記憶中，湯水是每天晚餐的必備。無論有多忙碌，簡單如加水就可以弄成的字母湯，或玉米蛋花湯等，總會伴隨其他家常菜一併上桌。還有，會按照季節，煮出一些時令老火湯（熬上數小時而成的湯水，又稱為廣東煲湯），夏天時有冬瓜湯，而秋冬則有淮山栗子湯等。

老火湯、滾湯（快速弄出來的湯水）、罐頭湯...… 當中以老火湯最受歡迎。大概廣東地帶氣候炎熱潮濕，大家愛喝一些可以祛濕和健脾胃等，有滋潤補身效用的湯水吧。為了迎合客人的口味，老火湯成為了茶餐廳的必備。不要少看這一碗湯水，有時候，材料是否真材實料，烹煮的火候足不足夠，足以成為客人決定再來的關鍵。如此…… 湯水，確有著它獨門的學問喔。

海底椰佛手瓜蓮藕湯（4人份）

預備時間：20分鐘

煮食時間：1小時

材料：

佛手瓜 1個／甘筍 1個／蓮藕 1節／薑 2片／海底椰片 3湯匙／生薏米 4湯匙／乾百合 2湯匙／乾蓮子 2湯匙／乾茨實 3湯匙

調味：

鹽 1茶匙

工具：

砧板／菜刀／蔬菜刨刀／湯碗／湯匙／茶匙／煮鍋／木舀

步驟：

1. 用熱水將海底椰片、生薏米、乾百合、乾蓮子和乾茨實泡浸10分鐘。然後，徹底沖洗乾淨。瀝乾，待用。

2. 刨走佛手瓜的皮，切去頭尾，清洗後，切成塊（如圖）。

3. 刨走甘筍的皮，切去頭尾，清洗後，切成塊（如圖）。

4. 刨走蓮藕的皮，切去頭尾，切成小塊（如圖），再加以沖洗乾淨。

5. 倒4湯碗的清水於煮鍋中，放入薑片，蓋上鍋蓋，以中大火煮沸。

6. 放入步驟1-4，蓋上鍋蓋，用中大火煮1小時。不要馬上打開鍋蓋，讓它炆煮一下。喝的時候，加熱，加入鹽巴，調拌均勻便可。

筆記：

1. 佛手瓜有豐富的維生素C，能提升免疫力。

2. 甘荀含維生素B1、B2、C、D、E、K、葉酸、鈣質、和胡蘿蔔素，全都能加強人體的免疫力。

3. 蓮藕的維生素B和C，不單有抗氧化的效果，亦有助增強免疫力。

4. 薑的抗氧化力高於蔬果，可以防衰老、促進血液循環、增加免疫力。

5. 中醫角度，海底椰有潤肺和化痰止咳的功效。

6. 蔬果全部要徹底洗淨。每次煮食和進食前，請徹底洗手喔。