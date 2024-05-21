癌症資訊網推「HRDetect」計劃！免費幫癌症患者做BRCA / HRD基因檢測！適用於邊6大癌症？符合3個條件即有資助

常言道：「病向淺中醫」，但很多患者也因出現病徵才發現不幸患癌，有機會已達晚期，甚至因基因問題令治療手尾變長！癌症資訊網慈善基金與檢測公司Inocras 香港有限公司攜手合作，推出「HRDetect」計劃，讓香港及澳門合資格癌症患者提供BRCA或HRD 基因檢測，讓較高風險人士受惠「精準治療」，檢測出早期癌症，及早進行治療！現時的癌症非絕症，大部分治療均有效延壽，即睇參加條件及計劃詳情！

（圖片來源：癌症資訊網慈善基金）

符合3項條件可接受免費基因檢測！

一旦有基因問題，部分癌症的治療就會相對麻煩，病情亦會較不穩定，萬一發現得較晚，分分鐘病情更嚴重，例如有10至15%的乳癌患者是由基因突變遺傳所致，最常見的基因變異出現在BRCA1及BRCA2基因，臨床腫瘤科專科盧頴嬋醫生表示：「BRCA基因具有腫瘤抑制功能，一旦出現突變有可能導致遺傳性乳癌、卵巢癌、前列腺癌、胰臟癌及其他癌症類別。若帶有遺傳性BRCA1或2變異，患上卵巢癌、乳癌、前列腺癌、胰臟癌等癌症的風險會較一般人高」。

臨床腫瘤科專科醫生盧頴嬋醫生及癌症資訊網慈善基金主席方嘉儀女士

癌症資訊網慈善基金與檢測公司Inocras香港有限公司合作推出「BRCA/HRD 基因檢測」 資助計劃，只要你是有效香港或澳門特別行政區身份證持有人、香港醫院管理局及澳門衛生局轄下醫院或私營醫療團體的病人及持有醫生轉介表格的人，就可以由即日起參與免費基因檢測！無論卵巢、輸卵管、腹膜癌，抑或乳癌、前列腺癌及轉移性胰臟癌也能檢查到，減輕治療負擔！

（圖片來源：癌症資訊網慈善基金）

癌症資訊網慈善基金BRCA/HRD 基因檢測

推廣日期：即日起至另行通知

合資格條件：

1. 有效香港或澳門特別行政區身份證持有人

2. 香港醫院管理局及澳門衛生局轄下醫院或私營醫療團體患者

3. 持有醫生轉介表格

費用：全免（每位患者只可使用一次資助）

醫療狀況：