腸病毒症狀 | 4至6月腸病毒高峰期！可引起手足口病、喉嚨劇痛！這種疾病令喉嚨破洞難吞嚥！1款維他命C王水果促傷口修復

4至6月份是腸病毒高發期，要小心預防！根據香港衞生署網站資料，腸病毒可引致多種疾病，包括手足口病或疱疹性咽峽炎等，會出現喉嚨劇痛、口腔破洞、手腳出疹症狀，令人苦不堪言。有醫生就建議，若感染腸病毒後，可多攝取5類食物，加速傷口修復。

台灣小兒科醫生傑登在Facebook專頁「傑足先登 傑登醫師」發文分享，指感染腸病毒後引起的其中一種疾病「疱疹性咽峽炎」，主要症狀通常為頭2、3天喉嚨會出現一大堆破洞，導致喉嚨劇痛難以下嚥，不吃不喝容易造成低血糖和脫水。這時，要把握「只要吃得下，想吃甚麼都可以」的原則，選擇吃「甜、軟、冰涼」的食物，通常較能下嚥。因此，偏小孩口味的美食例如布甸、雪糕、乳酪、放涼的蒸蛋及豆腐，都可以把握機會進食。

5類食物營養素加速傷口修復

若病發幾日後病況有所改善、稍能吞嚥，想再加速恢復，傑登分享可多吃5類富含不同營養素的食物，包括含有優質蛋白質、維他命A、C，鋅及Omega-3，均有助口腔破洞及手腳紅疹的修復，甚至對日常跌打損傷也有幫助。其中一款水果更被喻為「維他命C之王」，非常推薦嘗試：

5類食物營選素

1. 優質蛋白質

● 身體修復的主要原料。

● 推薦食物：雞蛋、牛奶、優格、肉類。

2. 維他命C

● 幫助蛋白質合成，加速皮膚黏膜修復；可從蔬菜水果獲得。

● 強推「維他命C之王」：番石榴。

3. 維他命A

● 促進免疫細胞活性，加速傷口癒合。

● 推薦食物：胡蘿蔔、菠菜、蕃薯、木瓜等

4. 鋅

● 除了加強免疫，還能促進傷口癒合，非常重要。

● 可從帶殼海鮮、蠔、堅果、種子等食物獲得。

5. Omega-3

● 具有抗發炎能力促進循環，幫助傷口消腫減少疼痛，加速修復。

● 可從深海魚類、魚油、核桃等食物獲得。

資料來源：小兒科醫生傑登

酒精消毒未能有效消滅腸病毒

根據香港衞生署網站資料，腸病毒主要是由4種病毒組成，分別是「柯薩奇病毒」、「伊科病毒」、「腸病毒」及「小兒麻痺病毒」。它可引致多種疾病，比較輕微和常見的如手足口病和紅眼症，但亦可引起較嚴重的疾病如肌肉麻痺、心肌炎、無菌性腦膜炎等。

而港大微生物學系講座教授袁國勇曾在公開講座中提及，市民常用的70%或以上酒精，對幼兒間流行的鼻病毒和腸病毒殺滅能力低，可能要花5分鐘才殺死，用酒精搓手液亦未能避免感染，加上幼童很難跟足防疫指引、大多無戴眼鏡，可周圍觸摸環境後再摸眼而感染。

衞生署指出，由於酒精未能有效殺死一些引起手足口病的病毒（如腸病毒71型），酒精搓手液並不能代替使用梘液和清水潔手，提醒市民洗手時應以梘液和清水清潔雙手，搓手最少20秒，用水過清並用乾淨毛巾或抹手紙抹乾。

轉載自晴報