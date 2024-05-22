高血壓症狀 | 47歲男連續3年確診高血壓！懶理病情終摔倒腦出血！高血壓患者出現這些症狀小心腦出血

身體出現健康警號不容忽視！內地一名47歲男子連續3年出患有檢查出高血壓，但一直未有重視病情。近日早上起床時，事主忽然出現口齒不清、重摔倒地，送院揭患腦出血，血壓更飆升達193／105Hg。醫生解釋指，高血壓患者應把握3次活命機會，一但出現10種症狀便需要特別注意。

綜合內媒及《澎湃新聞》報道，該名劉姓男子3年前查出患有高血壓，惟得悉病情後仍未有注意健康，照常飲酒、未有規律服藥及監測血壓，加上為人脾氣暴燥，經常發脾氣。直到近日，劉男開始出現口齒不清，數日後起床時更直接摔倒在地、無法動彈，緊急送院後揭血壓高達193/105mmHg，證實患上腦出血。診症醫生表示，劉男僅47歲便要面臨「致殘致死風險」，惋惜表示：「生氣他平時不注意，高血壓給過他機會，但完全不珍惜！」

過半患者不知患上高血壓

醫生指出，高血壓是個「悄無聲息」的長期病，成人高血壓的知曉率、治療率及控制率分別為51.6%、45.8%和16.8%，有過半患者並不知道自己患病、沒有治療，而絕大部分人血壓控制較差，而血壓升高只是最開始的症狀，之後因高血壓所誘發的腦出血問題才最為致命：

「高血壓性腦出血是最常見的原發性腦出血，具有高發生率、高致殘率、高致死率的特徵。」

假如患者情緒激動、起床過猛、運動過度、用力排便，都有可能會誘發腦出血；此外，長期高血壓亦會導致腦內小動脈管壁變性、缺血、壞死、微小動脈瘤形成等病變，而血的壓劇烈高升，或會令血管壁無力承受、發生破裂，繼而引起腦出血。

腦出血10大症狀

醫生呼籲高血壓患者出現以下10大症狀時，應要及早注意求醫，切勿忽視：

1. 出現劇烈噁心感

2. 出現嘔吐

3. 劇烈頭痛

4. 臉部或肢體麻木無力

5. 口齒不清

6. 突然單眼或雙眼視物模糊

7. 眼歪口斜

8. 行走困難

9. 頭暈

10. 身體不穩

資料來源：中華全科醫師雜誌《高血壓基層診療指引 (2019年)》

高血壓3大警號級別

報道指出，高血壓真正警戒線大終於120/80mmhg，但已屬於「高血壓前期」，這個血壓區間人士雖未算高血壓患者，但心腦血管疾病風險較健康族群大大提升，尤其中青年族群更為需要注意，及早改善生活型態、預防高血壓及心血管疾病。據內地高血壓基層診療指引（2019年）指出，醫學上血壓值3個危險等級大約分為以下3大等級：

● 一級輕度：輕症階段，收縮壓140至159mmHg，舒張壓90至99mmHg，心血管風險屬高危險及高危患者應立即使用降血壓藥物治療；低危及中危患者則可嘗試改善生活習慣4周至12周，血壓仍不達標再處方降血壓藥物治療；

● 二級中度：高壓在160至179mmHg浮動，低壓亦於100至109mmHg之間患者，應立即啟動藥物介入；

● 三級重度：高壓≥180或低壓≥110，會引發各大身體器官病變，必須馬上進行介入治療並密切隨診。

而老人則因為身體狀況較為複雜，將另分類為65至79歲血壓≥150/90mmHg建議藥物治療、≥140/90mmHg屬心血管病高危患者；80歲或以上人士則收縮壓達≥150mmHg開始藥物治療；衰弱老人血壓≥150mmHg考慮使用降壓藥物。

5大高血壓生活建議

● 定時服藥：按時吃藥是高血壓最某基來的防線。由於患者可能會因為一點誘因導致血壓突然升高，從而導致血管破裂或中風。

● 進行適量運動：運動有助緩解交感神經緊張，增加擴血管物質，改善內皮舒張功能，促進醣脂代謝，預防並控制高血壓。建議每周進行150分鐘以上有氧運動，可以選擇快走、慢跑、廣場舞等低強度運動，安全降壓。

● 合理飲食：高血壓患者建議多攝取含維他命、礦物質纖及維食物，例如水果、蔬菜、全穀物穀物和瘦蛋白質等，同時要避免高鹽、高糖和高脂肪食物、限制咖啡因攝取，同時要維持適當體重，避免過度肥胖。

● 戒煙戒酒：吸煙會增加心臟、腦血管疾病風險；大量飲酒亦會令血壓升高。

● 控制情緒：情緒出現波動時，血壓自然也會隨之升高，容易誘發高血壓性腦出血。建議患者保持心情舒暢、避免捱夜、規律作息，以控制情緒及血壓激烈變化。

轉載自晴報