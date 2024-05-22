快速減肥 | IT公司豪擲百萬獎金鼓勵員工健康減肥！減重1斤獲500元！患脂肪肝血脂高200磅肥男3個月激減40磅

員工是公司寶貴的資產！深圳一間科技公司為鼓勵員工減肥，於是推出「百萬獎金」的利誘，希望透過「真金白銀」的獎勵，鼓勵員工追求健康體魄。據了解，首輪減重活動吸引了155名員工參與，有員工更因此激減近40磅，截至5月11日前，該公司共發放獎金約98萬元。

綜合內地傳媒報導，公司為了令活動更加刺激，於過程中更增加了「瘦身對賭」環節，員工們每減重一斤即可獲得500元獎勵，但若體重反彈，每斤則需支付800元「罰金」，慶幸至今無員工「受罰」。有輕度脂肪肝、血脂高等因肥胖引發的疾病的姓崔男員工表示因為參與活動成功激減近40磅，並成功領取了15000元的獎金，他笑言準備購買一輛單車獎勵自己。

之前我快100公斤了，現在差不多83公斤。幸好公司有減重活動，在獎金激勵下，我對自己的要求更嚴一點，也減得更加努力一點。

該公司的行政主管表示公司推出的百萬獎金減重活動，首輪活動從2022年6月開始，共5期，每期12週，持續至今年5月11日結束；共有155名員工參與，全員累計減重超1,600斤，共發放獎金約98萬元。而在個人挑戰中，減重最多的員工成功減掉約36公斤（79磅），獲得近2萬元獎金；團隊挑戰參與者中，獎金最高的團隊贏得近10萬元獎勵。

轉載自晴報