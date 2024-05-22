歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。

health
全文搜索
Youtube Facebook Instagram
etnet健康網購 |母親節獻禮
日圓再創新低，即睇咩銀行唱Yen最抵
etnet榮獲「最佳信息商」白金獎
易經看世界 世界風雲變
全港注視！定存息率比較神器
查日腳是什麼？
健康好人生
Highlight:
etnet榮獲「最佳表現證券數據供應商」大獎
etnet榮獲「最佳信息商」白金獎
主頁介紹影片
etnet TV
新聞
主頁
專題透視
焦點新聞
即時新聞
評論
圖片新聞
傳聞
貼士
港交所新聞
搜尋
透視大灣區
理財easy叻
股票
主頁
即時報價
指數
行業
20大股票
創新高
賣空
熱炒概念股
AH股
IPO
公司資料庫
雙櫃台
期貨期權
即時指數期貨
即時股票期貨
即時期權
新聞及評論
即時圖表分析
即時監察表
權證
權證主頁
新聞及評論
即時報價
搜尋
成交分析
即時20大排行
發行商精選
新上市／到期
教室
ETF
主頁
新聞及評論
精選 ETF
槓桿及反向產品
詳情
搜尋
比較
教室
RQFII 人民幣基金
基金互認
A股
A股主頁
額度
滬深港通
滬深報價
指數
行業
20大股票
AH股
風險警示板
新聞
教室
公司搜尋
外匯虛幣
主頁
新聞及評論
定期存款
銀行外幣兌換
港元匯率
美元匯率
貴金屬
加密貨幣
經濟數據
市場指標
央行議息時間表
HIBOR走勢
基金
基金主頁
基金新聞
基金排行榜
基金搜尋
產品登場
專家見地
基金數據
RQFII 人民幣基金
基金互認
MPF
MPF主頁
新聞及評論
營辦商大比拼
積金報價
積金搜尋
積金比較
積金排行榜
MPF教室
我的MPF
地產
地產頻道首頁
新盤登場
熱門租售盤
成交排行榜
工商鋪成交
樓市走勢圖
地產新聞
買賣須知
網上估價易
業主放盤
免費搵盤
生活
世事政情
財智
職場
數碼新秩序
吃喝玩樂
會員專區
過往專欄
Video
專欄作者
投票區
DIVA
Fashion
Beauty
Sex & Love
Watch & Jewelry
Art & Living
Travel & Dining
Video
Columnists
健康好人生
醫學通識
中醫養生
好營養
三高
減肥瘦身
痛症解碼
敏感症
癌症
輕鬆護老
心理情緒
兩性
專欄
消委會報告
社創SoIN
專題
新聞
圈中人語
社區項目
社企廊
Video
睡眠方法 | 每朝起床極疲累？自我檢測「睡眠負債」7種行為！中4樣要正視！專家教極速入睡 + 提升睡眠質素秘訣
醫生解說
健康Tips
失眠

睡眠方法 | 每朝起床極疲累？自我檢測「睡眠負債」7種行為！中4樣要正視！專家教極速入睡 + 提升睡眠質素秘訣

健康解「迷」
健康解「迷」

　　失眠是不少都市人的困擾，但如果每晚睡足8至10小時，醒來後卻仍覺得渾身乏力，便有可能是處於「睡眠負債」中。日本曾有節目邀請國際權威睡眠專家，列出7種引致「睡眠負債」的行為習慣，並分享4招極速熟睡的方法，幫助市民提升睡眠質素。

 

　　日本綜藝節目《世界一受けたい授業》曾邀請美國史丹福大學醫學部精神科教授，大學睡眠研究所所長西野精治，分析導致睡眠質素差的行為及習慣。所謂的「睡眠負債」，其實是形容睡眠不足、猶如借錢負債般，繼而令身體健康變差。西野精治列出以下7大行為，如果中了4項或以上，便代表已經有「睡眠債」，平日缺乏高質素的深層睡眠，久而久之有可能會影響情緒、工作表現，甚至還會令記憶力減退。

 

‧睡覺前習慣在床上用手機。

‧5分鐘內便能睡著。

‧早起有困難，每天早上都疲倦不堪。

‧平日上班或做家務時都提不起勁。

‧會無意識地在梳化睡著。

‧假期的睡眠時間比平日長90分鐘或以上。

‧假日過後的工作日會感到異常疲累。

 

　　不過即使「睡眠負債」嚴重，也並非沒有解救方法。西野精治在節目中分享4招簡單的「快速熟睡法」，有助提升睡眠質素。節目製作組亦找來一位經常失眠、每晚都會「扎醒」的男嘉賓進行試驗，結果發現他嘗試「快速熟睡法」後深層睡眠次數明顯上升，驚醒次數更由每晚11次降至1次，可見其效用。

 

1. 睡前喝凍麥茶

坊間不少失眠人士都會喝一杯溫暖的牛奶或其他熱飲助眠，不過西野精治就指出，其實人體溫度下降才是最佳入睡的狀態；他表示，溫熱的飲品其實有提神、喚醒身體機能的作用，並不適合在睡前飲用。另外亦有人會選擇在睡前酒精類飲品，他就指出，雖然酒精的確有助入睡，但卻會讓人停留在淺層睡眠的狀態，最終無法得到足夠休息。他就建議，可在睡前飲用冰凍的無咖啡因麥茶，令體溫下降，從而改善睡眠質素。

 

2. 室溫調整至24至28度

西野精治透露，在冷氣房內睡覺有助提升睡眠質素，但就需要留意冷氣風口位不能直接面向身體，並預設時間制，在睡覺後1至2小時左右關掉冷氣。這是因為強烈的溫差會導致身體出汗，汗水會覆蓋皮膚，導致體溫上升卻不能散熱；而體溫高正是失眠和睡眠質素差的原因之一。他建議，可在睡前30分鐘將冷氣的溫度調整至室溫狀態，並指出最理想的睡眠環境温度為24至28度。

 

3. 將枕頭急凍

所謂的「急凍」並不是將枕頭放入雪櫃，而是幫枕頭降溫，令人在睡覺時有冰涼舒適的感覺。西野精治建議，可將預先放入冰櫃的凝膠墊放在枕頭上，並至少放置30分鐘，令枕頭降溫，臨睡前再將凝膠墊拿走。對此他解釋，大腦和人體一樣，在低溫的狀態下才會放鬆，因此將枕頭冷卻有助改善睡眠質素，亦能加快熟睡。不過他亦提醒，冷卻位置只限於枕頭的上半部，耳朵以下的地方保持室溫即可。

 

4. 睡前做「史丹福式拉筋操」

西野精治建議，睡前可做「史丹福式拉筋操」，有助放鬆身體肌肉，促進血液循環，從而改善睡眠質素。他引述研究指出，睡前做了體操的人，其入睡時間由平均超過1小時下降到28分鐘。「史丹福式拉筋操」分為3部分，步驟如下：

1. 肩膊

‧首先雙手放鬆，用力縮起頸部，肩膊向上聳起，保持姿勢10秒

‧全身放鬆，休息15秒，整組動作重複3次

 

2. 下半身

‧坐在椅子或床邊，然後向前伸直雙腿，腳尖用力向上蹬，維持10秒

‧放鬆雙腿，腳掌貼在地板上休息15秒，整組動作重複做3次

 

3. 臉部

‧用力閉上眼睛、撅起嘴巴、眉頭緊皺，感覺要將臉上眼口鼻都擠到同一個位置，然後保持10秒。

‧之後放鬆眼睛、嘴巴及所有臉部肌肉，休息15秒。整組動作重覆做3次。

轉載自晴報

 

 

Tags:#極速#幫助#方法#困擾#疲倦#都市人#失眠#美國史丹福大學#日本#權威#行為#牛皮癬#都巿病#睡眠#睡眠負債#家庭醫學#史丹福式拉筋操
Add a comment ...Add a comment ...

Comment

暫無回應
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生