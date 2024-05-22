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日本雜誌測試10款妝前底霜：比拼毛孔遮蓋力、美肌修正力、緊緻度及使用感！2款獲A級以上評價最平$88！即睇詳細名單
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日本雜誌測試10款妝前底霜：比拼毛孔遮蓋力、美肌修正力、緊緻度及使用感！2款獲A級以上評價最平$88！即睇詳細名單

健康解「迷」
健康解「迷」

　　相信不少女士化妝時，都會用上妝前底霜，以便即時遮蓋皮膚瑕疵。日本雜誌《LDK the Beauty》近日以4大標準評測10款妝前底霜，比較各款產品的毛孔遮蓋力、美肌修正力、緊緻度及使用感，並挑選出毛孔遮蓋力最出色的款式，當中包括ALBION、資生堂、MAQuillAGE等人氣品牌，其中一款獲高評分僅售1760日圓（約88港元），大家不妨在各大店舖、網上或遊日時趁機入手。

 

4大標準評測妝前底霜

 

　　《LDK》指出，妝前底霜能夠即時遮蓋皮膚瑕疵，填補開放性毛孔和皮膚上凹凸不平的細微位置，從而讓大家完成妝容後，皮膚表現更加自然又無瑕疵。

 

《LDK》以4大標準評測各款妝前底霜：

毛孔遮蓋力：由多名受測者實際使用產品，再透過專業儀器比較使用產品前後的毛孔數量，以評估產品遮蓋能力。

美肌修正力：同樣透過專業儀器比較使用產品前後的皮膚狀態，針對皮膚顏色平均度和粗糙度進行評估。

緊緻度：把產品均勻地塗抹在人造皮膚上，再利用蒸氣測試貼合程度。

使用感：受測者實際使用產品後，針對使用便利性、塗抹手感等進行評分。

 

10款妝前底霜



第10名
muice Point Promer
毛孔遮蓋力 4
美肌修正力 4
緊緻度 3
使用感 2.63
綜合評分 2.91
等級 C

第9名
SHISEIDO 資生堂 INTEGRATE 素顏cc乳液
毛孔遮蓋力 3.5
美肌修正力 4
緊緻度 1.5
使用感 3.75
綜合評分 3.19
等級 B

第8名
shu uemura 植村秀 unlimited 持久抗油光柔霧底霜
毛孔遮蓋力 4
美肌修正力 3.25
緊緻度 3
使用感 2.75
綜合評分 3.25
等級 B

第7名
bareMinerals Prime Time Original Pore-Minimizing primer
毛孔遮蓋力 3
美肌修正力 4
緊緻度 3
使用感 3.5
綜合評分 3.38
等級 B

第6名
MAQuillAGE 心機星魅光控調色妝前乳(MINT)
毛孔遮蓋力 3.5
美肌修正力 3.5
緊緻度 3
使用感 3.63
綜合評分 3.41
等級 B

第5名
KOSE FASIO 柔焦平滑啫喱底霜
毛孔遮蓋力 4.5
美肌修正力 4.5
緊緻度 2
使用感 4
綜合評分 3.75
等級 B

第4名
ETUDE HOUSE glow fix Tone-up Base
毛孔遮蓋力 4.5
美肌修正力 4.5
緊緻度 2
使用感 4.13
綜合評分 3.88
等級 B

第3名
HABA Smooth Pore Mat Base
毛孔遮蓋力 4.5
美肌修正力 5
緊緻度 2
使用感 4
綜合評分 3.88
等級 B

第2名
TIME SECRET 礦物緊緻妝前調色底霜
毛孔遮蓋力 5
美肌修正力 4.5
緊緻度 3
使用感 4
綜合評分 4.13
等級 A

第1名
ALBION Albion Studio White Filter Base
毛孔遮蓋力 5
美肌修正力 4.75
緊緻度 5
使用感 3.88
綜合評分 4.66
等級 A+


資料來源：LDK

 

　　評測結果顯示，「ALBION Albion Studio White Filter Base」獲得A+評級和「Best Buy」產品推薦，售價為3663日圓（約183港元）。

 

　　「ALBION Albion Studio White Filter Base」在4項評測中均獲得出眾評分；在「毛孔遮蓋力」測試中發現，產品能夠輕易填補毛孔，同時不會形成厚重的片狀物，甚至能讓肌膚變得光滑、膚色變均勻，有效撫平臉部浮腫位置。

 

　　至於在3款獲A級評分的產品中，「TIME SECRET 礦物緊緻妝前調色底霜」只售1760日圓（約88港元），可謂是性價比高。

 

轉載自晴報

Tags:#妝前底霜#護膚品#皮膚科#用品安全#產品檢測#美肌#毛孔遮蓋力
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