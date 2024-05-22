Silent Walking靜默走路TikTok瘋傳！減壓、減負面情緒！甚麼是「辣妺步行」？4種步行散步方式推介！邊款可鍛鍊肌肉？哪一種助長者改善平衡力、紓緩關節炎？

走路是世界衛生組織認證最完美的運動，可以增肌、燃燒脂肪！大家走路時有沒有特別的習慣？編輯通常都會戴上耳機，務求隔絕街上的聲音。不過現時不少網民掀起新式走路趨勢，其中一個是「靜默走路」（Silent Walking），鼓勵大家不聽音樂、靜靜的散步！即睇有甚麼新奇走路方式，看看跟著這些方法會否變得更健康！

1. 靜默走路（Silent Walking）vs「辣妹步行」（Hot Girl Walk）

如果習慣獨自行路時會戴上耳機的話，可以嘗試一下近日於TikTok盛行的靜默走路（Silent Walking）。這個走路習慣由TikTok用戶Mady Maio提倡，在散步時不戴耳機聽音樂或Podcast，也不和任何人交談，只留意身邊事物。這種步行方式就如冥想，可以減輕壓力、減少負面情緒。每日放下工作等重擔後，步行10至15分鐘或可將焦點重新放回自己身上，令身心靈更健康。

（圖片來源：Envato）

「靜默走路」建議默不作聲地走路享受寧靜，但另一邊廂「辣妹步行」（Hot Girl Walk）就鼓勵大家可以約三五知己，又或者自己一個聽著音樂，步行1小時左右，心裏只想著三件事：第一，想想自己感恩的事；第二，想著自己的目標及如何實踐；第三，想想自己有多「辣」，意思是帶著自信行走！帶起熱潮的Mia Lind更說開始這個習慣後，還結交了很多朋友！一種方法比較靜態，一種就帶點活潑，不知道大家喜歡哪一個走路方式呢？

（圖片來源：Envato）

2. 北歐式健走（Nordic Walking）：鍛鍊三頭肌、背闊肌

以上兩種走路方式都方便大家隨時到公園散步，但北歐式健走（Nordic Walking）難度比較高，大家需使用兩枝專用登山杖來推動身體前進，作全身性運動。與一般行山不同的是，北歐式健走可以在任何地方進行，而登山杖帶動的推拉動作更可鍛鍊三頭肌、背闊肌及核心肌群，又可以讓大家保持直立，平衡身體及維持關節穩定。

（圖片來源：Envato）

3. 倒退走（Backward Walking）：改善平衡力、有助紓緩關節炎

近期愈來愈多人清晨散步時都會選擇倒退走（Backward Walking），熟練地走完一整段緩步徑！原來當我們向前行時，會鍛鍊到膕繩肌，但倒著走就能以股四頭肌發力，連膝蓋也能伸展到，所以對於久坐，又缺乏運動的都市人而言，偶爾倒著走可以訓練肌肉！老友記們還可以借此改善平衡力，倒退走對膝關節、髕骨的壓力較少，可紓緩關節炎！