減壓方法 | 休息幾多都唔夠？台灣心理學博士推「333休息法」！每日、每星期、每3個月分階段放鬆自己！隔幾耐去一次旅行才能重拾生活熱情？

大家近年請大假是否都為外出旅行？放長假去旅行固然開心，兼可以遠離一下煩惱，放鬆心情；不過並非每個人都輕易說走就走，有些人可能因工作走不開，有些可能要照顧家庭無法去長途旅行。台灣心理學博士蔡宇哲推介「333休息法」，助你暫時逃離工作壓力或生活的不如意！究竟如何333？即睇！

減壓方法 | 333休息法：每日安排30分鐘Me Time！

都市人生活繁忙，難以抽身放幾日假休息，更莫說周遊列國四圍飛！台灣心理學博士蔡宇哲推介各位大忙人可以嘗試「333休息法」。這個方法分3個時段進行，每日安排30分鐘休息時間作Me Time，可以用於睡一個午覺、散步等任何可以放鬆的活動。

（圖片來源：Envato）

減壓方法 | 333休息法：每周抽3小時作休閒活動！

然後每周抽出3小時做些休閒活動，例如看電影、逛街、運動等，維持身體健康之餘，更可以豐富自己的生活，避免人生只有工作，顧家人士也可以花一點時間做自己想做的事，放鬆一下！

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減壓方法 | 333休息法：每3個月去一次旅行！

最後就是香港人聽到都會雙眼發光的每3個月安排一次旅行！無論是短途幾日的快閃之旅，抑或長途歐遊之旅，只要可逃離一下日常生活，體驗當地文化及環境，就能為自己重新「充電」，重拾對生活的熱情！

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