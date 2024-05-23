飲咖啡增死亡風險？醫生詳列9類人不適宜飲咖啡！一類人日飲兩杯心血管病死亡率或增108％？

咖啡是不少都市人、打工仔必備的提神飲品，然而並非每個人的身體狀況都適合飲咖啡，部分人士飲用咖啡甚至有可能對健康造成損害。台灣就有醫生列出9類不適合飲用咖啡的人，並指出這些族群一旦攝取過量咖啡因，有可能導致嚴重後果。

台灣重症科醫生黃軒日前在個人Facebook專頁發文，盤點以下9類不適合飲用咖啡的人士。



1. 高血壓人士



黃軒引述一項日本研究，指出血壓正常的人士和從不喝咖啡的人相比，每天喝1杯至2杯或以上的咖啡，其心血管疾病風險分別可降低16%及25%；然而高血壓患者卻剛好相反，第一級（(收縮壓 >140mmHg）人士和從不喝咖啡的人相比，每天飲用1杯至2杯或以上的咖啡，其心血管疾病風險分別提高16%及6%。

而嚴重高血壓人士（收縮壓＞180mHg）飲用咖啡的致病風險則更明顯，雖然和不喝咖啡的人相比，每天喝1杯咖啡能令他們的心血管疾病死亡風險降低26%，然而只要每天喝2杯或以上，其心血管疾病死亡風險便會增加105%。



他又引述另一項發表在《美國心臟協會雜誌》的研究，指出患有嚴重高血壓（≥160/100 mmHg）的人士每天喝2杯或以上的咖啡，可能會令心血管疾病死亡風險提高超過1倍。





2. 心律不整的人士



由於咖啡因能夠刺激心臟，使心跳加快、血壓升高，有可能加重心律不整患者的病情，甚至引發嚴重的後果。因此，患有心律不整的人士不適合飲用咖啡。





3. 容易焦慮／恐慌的人



黃軒引述2022年的一項瑞典研究，指出5杯咖啡的咖啡因劑量，就會引致大部分恐慌症患者發病；此外，研究還發現咖啡因會使健康的成年人增加更多焦慮情緒，可能會加劇情緒問題，繼而導致焦慮、緊張等不適感加重，因此不建議容易焦慮或恐慌的人士飲用。





4. 孕婦



根據歐洲一項研究，孕婦攝入過多咖啡因可能會增加流產、早產和低出生體重的風險。黃軒表示，雖然不是所有孕婦都需要完全戒飲咖啡，但大部分健康專家和研究都建議，孕婦每天的咖啡因攝入量不應超過200毫克。





5. 有「火燒心」症狀的人士



黃軒表示，咖啡本身含有咖啡因和其他酸性物質，這些成分可以刺激胃酸分泌，從而加重胃酸返流的症狀，例如胃酸倒流和燒心。另外，咖啡中的酸性物質亦有可能對食管黏膜造成進一步刺激。





6. 腸躁症患者



由於咖啡因可能會刺激腸道，導致腹痛、腹脹或是腹瀉，因此腸躁症（Irritable Bowel Syndrome, IBS）患者更加應該留意咖啡的攝入量，尤其是腹瀉型的腸躁症患者，咖啡因有可能會加劇症狀。



黃軒又指，咖啡中的其他成分，例如多酚和植酸，也可能對腸道功能造成影響。他引述研究指出，即使是低咖啡因或無咖啡因的咖啡，也有機會引起大腸收縮，所以部分人士喝了咖啡之後可能會馬上出現去廁所的衝動。





7. 失眠人士



咖啡中的咖啡因能夠刺激中樞神經系統，對於已經存在睡眠障礙的人士而言，有機會加重失眠、多夢等症狀，影響睡眠品質。黃軒引述研究，指出即使在睡前6小時內喝咖啡，也又可能對睡眠質量造成嚴重影響。他指，咖啡因會減少深度睡眠階段，並延長入睡所需時間，甚至有可能會令人整夜睡眠不足。





8. 缺鐵性貧血患者



黃軒表示，咖啡中含有的多酚、咖啡因及植酸等成分會與鐵結合，繼而降低鐵的吸收率，影響非血紅素鐵的吸收。這對一般人影響可能不大，但對於缺鐵性貧血患者而言，可能會導致病情加重。





9. 未成年人士



黃軒指出，未成年人士的神經系統尚未發育完全，因此對咖啡因的敏感性和代謝能力相對較低，飲用咖啡可能易影響兒童／青少年的睡眠、情緒及學習能力，不利於其健康成長。

轉載自晴報