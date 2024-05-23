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腎衰竭症狀 | 婦人患偏頭痛長年服止痛藥，腎衰竭需終身洗腎！醫生盤點10大傷腎行為：進補或食保健品都要小心？
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腎衰竭症狀 | 婦人患偏頭痛長年服止痛藥，腎衰竭需終身洗腎！醫生盤點10大傷腎行為：進補或食保健品都要小心？

健康解「迷」
健康解「迷」

　　不少人出現疼痛症狀時都會選擇服用止痛藥，然而過於依賴藥物並忽略疼痛的根本原因，有可能會對身體造成無法挽回的傷害。台灣有醫生分享病例，指一名婦人因為偏頭痛而長年服用止痛藥，結果不幸導致腎衰竭，最終只能踏上洗腎之路。

 

　　台灣腎臟科醫生洪永祥在節目《小宇宙大爆發》中分享病例，表示該名婦人本身並沒有糖尿病、高血壓等慢性病，但求診時已經腎衰竭。他詢問原因，才得知對方因為患有慢性偏頭痛，所以自年輕時就開始服用長達10幾年的止痛藥，只要一停藥到頭痛到受不了。

 

　　洪永祥指出，婦人的偏頭痛十分嚴重，甚至會在洗腎期間繼續吃止痛藥，並要求打止痛針。他見狀建議對方轉診神經內科，結果3個月後偏頭痛的症狀便已改善，無須再吃止痛藥；但即便如此，對方的腎功能已無法恢復，令他不禁慨嘆：「這真的是一個很可惜的案例」。

 

　　到底止痛藥為何會引致腎衰竭？對此洪永祥就解釋，市面上的止痛藥大概分成2大類，一種是經由肝臟代謝，例如常見的乙醯胺酚成份，若病人患有慢性腎衰竭或其他腎病，建議以這類藥物為優先選擇；而另一種較為傷腎的則是非類固醇的抗發炎藥物，例如異布洛芬，但也不會只吃1、2次就造成腎衰竭，「沒那麼恐怖」。

 

　　洪永祥提醒，如果一定要吃止痛藥，除了要遵照醫囑、按建議劑量服用之外，還有2件事需要注意。其一是服藥後要多喝水，幫助代謝，其二則是要去解決慢性疼痛的根本原因，否則吃藥只是治標不治本；例如上述婦人患有偏頭痛，就應該及早到神經內科就醫，「我有時都在想，她如果早一點去神經內科就醫，是不是就不用後半輩子都要洗腎」。

 

10大傷腎壞習慣

 

　　此外，洪永祥亦曾在個人YouTube頻道上綜合自己20年的從醫經驗，列出以下10大傷腎惡習：


第1名

未有補充足夠水分

第2名

高油鹽糖飲食


第3名

吸煙及空氣污染(PM2.5)


第4名

高度壓力及捱夜


第5名

部分藥物影響濫用成藥


第6名

飲料/零食/加工食品


第7名

憋尿


第8名

久坐不運動


第9名

錯誤進補和保健品


第10名

錯誤使用飲水容器


資料來源：腎臟科醫生洪永祥

 

轉載自晴報

Tags:#醫生#偏頭痛長年食止痛藥#偏頭痛#長年#止痛藥#腎衰竭#腎或泌尿科#洗腎#傷腎#吸煙#壓力#保健品
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