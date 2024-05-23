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40歲男痛風雙手布滿結節如異形！尿酸超高併發敗血症！醫生：逾9成患者為男性！6招預防痛風
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40歲男痛風雙手布滿結節如異形！尿酸超高併發敗血症！醫生：逾9成患者為男性！6招預防痛風

健康解「迷」
健康解「迷」

　　年輕或中年人都有可能患上痛風？台灣一名40歲患有痛風，關節處出現發炎，並且長出許無痛結節，導致雙手如同異形，之後更因尿酸過高誘發2大多種併發症，導致患上敗血症。有風濕科醫生強調，隨著生活水準提升，痛風已轉型為「眾病之王」，當中逾90%患者為男性，建議想要避免痛風纏身、發作，可從6方面入手。

 

　　綜合台媒報道，台灣中正脊椎骨科醫院免疫風濕科醫生賴漢明分享上述病例，該名男子因發高燒，加上手腳多處關節出現急性腫痛無法行動而求醫。到院後醫生發現男子手腳關節發炎腫脹、並且長出許多不痛的結節。

 

　　醫生經檢查後發現男子血中尿酸值高達12，相比正常值少於7數值高出接近一倍，更因為腎結石併發急性腎盂（renal pelvis）及腎炎等問題，誘發敗血症，經住院治療2星期，才順利出院，之後又於門診治療逾3個月才將尿酸值降到6、腎功能恢復到正常80%，如今男子一直規律回診，並且遵循醫囑，再未有出現嚴重病情。

 

6招避免痛風發作

 

　　痛風與生活及飲食息息相關，賴醫生建議想避免痛風發作，可遵循以下6點：


1.保持均衡飲食

五穀雜糧、蔬菜類、蛋豆魚肉類可以2:2:1比例攝取


2.每日飲水2000ml以上

有助身體排泄尿酸、預防腎結石


3.適量攝取弄製品

植物性普林不會提升體內尿酸濃度


4.攝取適量蛋白質

5.減少油脂攝取


6.不喝含酒精飲料及含糖飲料


資料來源：台灣中正脊椎骨科醫院免疫風濕科醫生賴漢明

 

高尿酸2大成因

 

　　賴醫生解釋指，痛風患者發作時，多數以大腳趾、腳踝及膝關節出現紅、腫、熱、痛最常見，如今因現代生活、飲食水平提升，痛風已由古時的「王者之病」轉型為「眾病之王」，台灣目前約40萬名痛風患者中，90%患者為男性，而女性則通常於50歲以後才發病，停經前婦女甚少有痛風，而導致高尿酸主要為以下2大成因：

 

高普林食物攝取過量：約1至2成患者因高普林食物飲食過量，導致血中尿酸過高，此類病人可透過飲食調整改善。

‧先天遺傳：約8至9成患者因腎臟中的腎小管無法排出尿酸，繼而於體內關節及皮下堆積，產生痛風結晶及關節炎，由於屬於先天遺傳，因此必要時需藉由藥物來治療。
不過一般患者經過藥物治療，尿酸值都會回復正常，大部分尿酸結晶，亦會慢慢消失不見，也不會再痛風發作，效果基本都顯著良好。

 

轉載自晴報

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