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60歲婦人突神智低沉動作緩慢如患失智症！醫生揭因缺乏一種維他命致腦病變！與一個食早餐習慣有關
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60歲婦人突神智低沉動作緩慢如患失智症！醫生揭因缺乏一種維他命致腦病變！與一個食早餐習慣有關

健康解「迷」
健康解「迷」

　　台灣一名60歲陳姓婦人，近一個月來突然變得神智昏沉、動作緩慢，家人以為她是老化或患失智症，結果求醫檢查發現罹患腦部病變「魏尼凱氏腦病」，而且是與陳婦的一個飲食習慣有關，導致維生素B1缺乏而引起。

 

缺乏維生素B1恐致腦部病變

 

　　接診陳婦的台灣衛福部彰化醫院腎臟內科醫生張淑鈺表示，該名60歲陳姓婦人瘦骨嶙峋，就醫時眼神呆滯，説話顛三倒四，再加上她變得動作緩慢、無力、吃不下東西，家人以為她可能是老化或是失智症，於是帶她到醫院就醫，希望可以打營養劑。

 

　　經初步生化檢驗，顯示陳婦的血中鈉離子過低，只有120mEq/L（正常為135至145mEq/L），因電解質異常轉到腎臟內科。張淑鈺醫生表示，血鈉不是一種病，而是許多不同疾病的表徵，要找出隱藏在電解質異常下的病因。

 

　　經過電腦斷層掃描等檢測，排除腦中風、水腦等各種病因及心理因素後，確診陳婦缺乏維生素B1，從而引起腦部病變「科爾薩科夫氏症候群」(Wernicke’s encephalopathy)。

 

　　張醫生指，維生素B1是一種輔酶，促成葡萄糖轉換成脂肪與周圍神經的傳導運作，是能量代謝的重要角色，一旦嚴重缺乏，通常會導致能量的利用受阻。而大腦是身體中最需要能量的器官，因此常以腦部病變表現，造成神智不清、疲累等狀態，其他症狀可能造成末稍神經炎，也可能影響腸胃，導致食慾喪失、消化不良等。

 

6大類食物可補充維生素B1

 

　　由於陳婦喜歡每餐吃吐司配豆腐乳，家人亦順從她，導致她長期營養不均衡，可能就是造成維生素B1缺乏的原因。找出病因後，張醫生為陳婦施以高劑量維生素B1的針劑注射，隨後慢慢回復正常。

 

　　不過，陳婦部分腦細胞受損後無法恢復，反應比較遲鈍，如果再延遲就醫，腦細胞就會受損越多，越難恢復。她強調，很多長者當神智或情緒出現混亂時，常被兒女視為失智症或正常老化，但原因可能是其他病症，如果延誤就醫，恐怕會造成難以挽回的後果。

 

　　張醫生續指，在臨床上，酒癮者最易患上維生素B1缺乏，因為酒精會降低維生素B1的吸收，而營養吸收障礙或偏食導致營養不均者也可能會發生。維生素B1每日的攝取量在不同國家有不同的建議量，台灣則建議男性每日攝取0.8至1.5mg，女性為0.7至1.1mg。

 

　　由於維生素B1人體無法自行製造，除了均衡飲食之外，也可以服用維生素B群來補充。對此，台灣營養師施璐筠表示，每日應均衡攝食六大類食物，包括全穀雜糧類、蔬菜類、水果類、乳製品類、豆魚蛋肉類、油脂類，減少精緻食物，三餐以全穀雜糧為主食，並養成天天攝取5種蔬果的飲食習慣，即可避免維生素B1缺乏。

 

轉載自晴報

 

 

Tags:#失智症#動作#魏尼凱氏腦病#求醫#老化#神智#牛皮癬#濕疹#腦退化#腦病變#維他命B1#營養#腦神經科#老人科
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