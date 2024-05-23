止汗劑推薦 │ 日本雜誌測試12款止汗劑！8款獲A評級、2款除臭力滿分！最平$30買到
踏入春夏季，不少人習慣外出前使用止汗劑，以抑制汗臭味。日本雜誌《LDK》近日以2大標準評測12款止汗劑，比較各款產品的除臭能力及使用感，並挑選出除臭能力最好的款式，當中包括松本清、妮維雅、花王等人氣品牌，其中一款獲高評分僅售617日圓（約30港元），大家不妨在各大店舖、網上或遊日時趁機入手。
2大標準評測各款止汗劑+體香劑
《LDK》指出，止汗劑能有效解決身體異味問題，在出汗前使用能抑制排汗、減少汗味和皮脂氣味。市面上常見種類包括噴霧型、滾珠型、棒狀、乳液型等，《LDK》為大家分析各種類的好壞處：
‧滾珠型：能夠直接透過滾珠塗抹在腋下，附著力高，亦非常方便攜帶；但有機會在塗抹時遺下白色殘留物，而且需等待片刻才能完全乾透，使用者或會對未能馬上穿上衣服感到不方便。
‧棒狀：與滾珠型相似，透過固體止汗劑直接塗抹在皮膚上，同樣容易使用和便攜，而且其吸水性強，故此不容易被汗水洗掉。
‧噴霧型：只需輕按頂部按鈕就能夠噴出止汗劑，一次覆蓋大面積，容易操作；但其持久性較低，而且有部分產品的噴射噪音較大，未必適合任何時間及場地進行補充。
‧乳液型：同樣能夠直接塗抹在皮膚上，附著力高，而且持久力強，不需重複補充；但使用後需要洗手，避免乳液的化學物質扶著在手上。
《LDK》近日以2大標準評測各款止汗劑：
‧除臭能力：把止汗劑產品塗抹在人造皮膚上，由氣味專家評測塗抹前後的氣味變化（最弱1度、最強5度）。
‧使用感：由多位受測者實際使用產品，針對塗抹難易度和舒適度進行評分。
12款止汗劑
第11名
松本清Ag銀離子止汗爽身噴霧(無香味)
除臭能力 3
使用感 4
綜合評分 3.33
等級 B
第11名
sarathera Deodorant Cream (Antiperspirant)
除臭能力 3
使用感 4
綜合評分 3.33
等級 B
第10名
獅王LION BAN 黑金滾珠止汗劑(皂香)
除臭能力 3
使用感 4.5
綜合評分 3.5
等級 B
第9名
花王KAO 8X4 Aroma Switch 持久消臭止汗噴霧-巴黎花束(牡丹甜梨)
除臭能力 4
使用感 3.75
綜合評分 3.92
等級 B
第8名
花王KAO 8X4 Aroma Switch 持久消臭止汗滾珠-巴黎花束(牡丹甜梨)
除臭能力 4
使用感 4
綜合評分 4
等級 A
第6名
HAN.D Sinai Deodorant Gel
除臭能力 4
使用感 4.5
綜合評分 4.17
等級 A
第6名
Petit Femme Deodorant Cream
除臭能力 4
使用感 4.5
綜合評分 4.17
等級 A
第5名
資生堂SHISEIDO Ag DEO24 Premium Deodorant Roll On
除臭能力 4
使用感 4.75
綜合評分 4.33
等級 A
第3名
獅王LION BAN 白金滾珠止汗劑(無香)
除臭能力 4.5
使用感 4
綜合評分 4.33
等級 A
第3名
妮維雅NIVEA Deo Protect & Care Stick (Unscented)
除臭能力 4
使用感 5
綜合評分 4.33
等級 A
第2名
生活の木 KaoriDeo Deodorant Body Spray
除臭能力 5
使用感 3.5
綜合評分 4.5
等級 A
第1名
Quick Beauty Medicated Deodorant Bar
除臭能力 5
使用感 4.8
綜合評分 4.93
等級 A
資料來源：LDK
評測結果顯示，「Quick Beauty Medicated Deodorant Bar」獲得A+評級和「Best Buy」產品推薦，售價為1540日圓（約76港元）。
「Quick Beauty Medicated Deodorant Bar」在2項評測中均獲得出眾評分。在「除臭能力」測試中，專家發現它能夠有效抑制臭味，而且非常持久，除臭效果能夠維持到晚上；受測者就表示，使用產品時發現它能順滑地塗抹在腋下，讓腋下每個位置都能夠用上產品，感覺亦不黏稠。
至於在8款獲A級評分的產品中，「獅王LION BAN白金滾珠止汗劑(無香) 」只售617日圓（約30港元），除臭能力同樣顯著，性價比甚高。
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