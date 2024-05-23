止汗劑推薦 │ 日本雜誌測試12款止汗劑！8款獲A評級、2款除臭力滿分！最平$30買到

踏入春夏季，不少人習慣外出前使用止汗劑，以抑制汗臭味。日本雜誌《LDK》近日以2大標準評測12款止汗劑，比較各款產品的除臭能力及使用感，並挑選出除臭能力最好的款式，當中包括松本清、妮維雅、花王等人氣品牌，其中一款獲高評分僅售617日圓（約30港元），大家不妨在各大店舖、網上或遊日時趁機入手。

2大標準評測各款止汗劑+體香劑

《LDK》指出，止汗劑能有效解決身體異味問題，在出汗前使用能抑制排汗、減少汗味和皮脂氣味。市面上常見種類包括噴霧型、滾珠型、棒狀、乳液型等，《LDK》為大家分析各種類的好壞處：

‧滾珠型：能夠直接透過滾珠塗抹在腋下，附著力高，亦非常方便攜帶；但有機會在塗抹時遺下白色殘留物，而且需等待片刻才能完全乾透，使用者或會對未能馬上穿上衣服感到不方便。

‧棒狀：與滾珠型相似，透過固體止汗劑直接塗抹在皮膚上，同樣容易使用和便攜，而且其吸水性強，故此不容易被汗水洗掉。

‧噴霧型：只需輕按頂部按鈕就能夠噴出止汗劑，一次覆蓋大面積，容易操作；但其持久性較低，而且有部分產品的噴射噪音較大，未必適合任何時間及場地進行補充。

‧乳液型：同樣能夠直接塗抹在皮膚上，附著力高，而且持久力強，不需重複補充；但使用後需要洗手，避免乳液的化學物質扶著在手上。

《LDK》近日以2大標準評測各款止汗劑：

‧除臭能力：把止汗劑產品塗抹在人造皮膚上，由氣味專家評測塗抹前後的氣味變化（最弱1度、最強5度）。

‧使用感：由多位受測者實際使用產品，針對塗抹難易度和舒適度進行評分。

12款止汗劑



第11名

松本清Ag銀離子止汗爽身噴霧(無香味)

除臭能力 3

使用感 4

綜合評分 3.33

等級 B



第11名

sarathera Deodorant Cream (Antiperspirant)

除臭能力 3

使用感 4

綜合評分 3.33

等級 B



第10名

獅王LION BAN 黑金滾珠止汗劑(皂香)

除臭能力 3

使用感 4.5

綜合評分 3.5

等級 B



第9名

花王KAO 8X4 Aroma Switch 持久消臭止汗噴霧-巴黎花束(牡丹甜梨)

除臭能力 4

使用感 3.75

綜合評分 3.92

等級 B



第8名

花王KAO 8X4 Aroma Switch 持久消臭止汗滾珠-巴黎花束(牡丹甜梨)

除臭能力 4

使用感 4

綜合評分 4

等級 A





第6名

HAN.D Sinai Deodorant Gel

除臭能力 4

使用感 4.5

綜合評分 4.17

等級 A



第6名

Petit Femme Deodorant Cream

除臭能力 4

使用感 4.5

綜合評分 4.17

等級 A



第5名

資生堂SHISEIDO Ag DEO24 Premium Deodorant Roll On

除臭能力 4

使用感 4.75

綜合評分 4.33

等級 A



第3名

獅王LION BAN 白金滾珠止汗劑(無香)

除臭能力 4.5

使用感 4

綜合評分 4.33

等級 A



第3名

妮維雅NIVEA Deo Protect & Care Stick (Unscented)

除臭能力 4

使用感 5

綜合評分 4.33

等級 A



第2名

生活の木 KaoriDeo Deodorant Body Spray

除臭能力 5

使用感 3.5

綜合評分 4.5

等級 A



第1名

Quick Beauty Medicated Deodorant Bar

除臭能力 5

使用感 4.8

綜合評分 4.93

等級 A





資料來源：LDK

評測結果顯示，「Quick Beauty Medicated Deodorant Bar」獲得A+評級和「Best Buy」產品推薦，售價為1540日圓（約76港元）。

「Quick Beauty Medicated Deodorant Bar」在2項評測中均獲得出眾評分。在「除臭能力」測試中，專家發現它能夠有效抑制臭味，而且非常持久，除臭效果能夠維持到晚上；受測者就表示，使用產品時發現它能順滑地塗抹在腋下，讓腋下每個位置都能夠用上產品，感覺亦不黏稠。

至於在8款獲A級評分的產品中，「獅王LION BAN白金滾珠止汗劑(無香) 」只售617日圓（約30港元），除臭能力同樣顯著，性價比甚高。

轉載自晴報