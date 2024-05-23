香港近日在呼吸系統疾病的陰霾下，可謂四面楚歌：除季節性流感之外，又有呼吸道合胞病毒(RSV) 的威脅。此外，早前中國貴州禽流感的病例，更令呼吸道疾病敲響了全球公共衞生的警號。

今年季節性流感和RSV都是繼新冠疫情後，市民需要提高警覺的病毒。最近有名4歲女童感染甲型流感，並併發敗血症及嚴重肺炎，須轉往兒童深切治療部接受治療。另律敦治醫院有內科男病房近日亦先後有3名病人感染甲流，並正接受隔離治療。

數據顯示，本港今年感染流感的病例持續高企（圖，紅綫）。中大呼吸系統科講座教授許樹昌指出，甲型H1流感病例數字正在上升，他更認為冬、夏兩個流感季節會緊接，加上近日新加坡、日本和台灣等國家及地區，流感主流病毒類型已由甲型轉為乙型，若蔓延至香港，或會引發乙型流感疫情接力，延長流感高峰期。

RSV比流感更惡

正是福無重至，「病」不單行，本港現正受到流感和RSV夾擊，而 RSV比流感更「惡」更「毒」。港大醫學院內科學系講座教授孔繁毅日前表示，現在是RSV流行季節，並即將進入高峰期 (7至9月) 。他指出，RSV：一、暫沒有針對性的抗病毒藥物可用，以及二、死亡率約12% (11.9%)，比流感8.8%的死亡率更高，導致併發症的機會也較流感為高。

孔繁毅警告，高危群組如長者及長期病患者，包括糖尿病、心臟病、慢阻肺病、哮喘等，以及免疫系統不全人士和幼兒必須更加警惕。

要預防流感和RSV這類呼吸道疾病，就像防新冠一樣，須及早接種相關疫苗，經常保持個人和環境衞生，例如洗手、戴口罩、消毒等，加強自己的免疫力，都有助降低感染及出現併發症風險。

不過，流感和RSV對全球公共衞生的威脅，都不及禽流感H5N1般大。雖然禽流感病毒絕大部分屬「無毒」或「低毒」，但當水禽如水鴨傳給陸禽，例如雞、火雞、鵪鶉等，病毒就會重組或突變，而其中只有H5和H7亞型會變成高致病性禽流感（Highly Pathogenic Avian Influenza, HPAI），危害人類健康。

愚昧比病毒更可怕

自2003年首次在人類發現HPAI 的H5N1病毒以來，全球約有600宗病例，實驗室確認死亡率（CFR）高達6成 ! 美國科學家聯盟(Federation of American Scientists)早前一份報告指出，貴州出現兩名沒有接觸家禽而感染禽流感的患者，其中一名女患者更病逝了，於是令人憂慮，禽流感的傳播途徑可能出現變化，例如人傳人。

人禽接觸會有健康風險。

鑑於人類禽流感出現新病例，研究人員遂堅持，對這種致命病毒恢復進行實驗，希望可得出防治或對策的方案，但實驗有其危險性，包括重組病毒基因，令它更容易感染人類等。因此，這類實驗、研究的安全性都必須優先考慮。

與新冠一樣，流感(包括禽流感)和RSV等呼吸系統疾病均可致命，而透過空氣傳播雖更可怕，但永不及有些自作聰明的科學家，在實驗室閉門造車，創造出一隻人類不能免疫的新病毒般可怕。

"本文部分圖片/影片/文字來自網絡，如涉及來源或版權問題，請聯絡本網。



本文所述各方劑旨在討論用，讀者不宜罔自配服，務必請教註冊中醫師。"