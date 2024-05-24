超級加工食物吃得愈多愈早死？過萬個案追蹤逾30年！最新研究：4類食品或增腦神經病變死亡風險

日常飲食習慣對身體健康有一定的影響，不良的飲食隨時可導致壽命變短。外國近日發布一項觀察性研究，證實超級加工食品對健康的危害，透過逾30年的追蹤時間，發現進食較多超加工食品的人死亡風險較常人高，當中有4類食品與提高風險的關係最大。

該項研究於本月（5月）發表在「英國醫學雜誌」（The BMJ），追蹤時間長達34年，分析了多達11.6萬名沒有癌症、心血管疾病或糖尿病史的美國成年人數據。研究團隊從1984年至2018年，每4年要求參與者填寫一次詳細的食品問卷，並按照「NOVA食品分類法」將他們攝入的食品分成4組，分別為未加工或最低限度加工的食品、加工烹飪原料、加工食品和超加工食品。

超級加工食品包括包裝的烘焙食品與零食、碳酸飲品、含糖穀物及即食或加熱食品；這類食品通常含有大量色素、乳化劑、香精及其他添加劑，具高熱量及高添加糖、飽和脂肪與鹽，但缺乏維生素與纖維。

根據研究結果，超加工食品攝取量最低的參與者，中位數約為每天3份，攝取量最多的中位數則為每天7份左右；與前者相比，後者的早死風險高4%，腦神經疾病死亡風險高8%，但癌症死亡風險及心血管疾病死亡風險就沒有明顯分別。

其中，研究人員發現與死亡風險增加關係最大的4類食品分別為：即食肉類、家禽與海鮮類產品，含糖飲料，含乳製品甜點，以及高度加工的早餐食品。

研究的主要作者宋明揚（音譯，Mingyang Song）在接受媒體訪問時表示，超加工食品是混合各種不同成分與添加劑的調製品，與其他普通食品有明顯的區別。

雖然參與人數眾多且為期達數十年，但這項研究亦有其局限，無法根據結果得出確切的因果關係結論。作者也指出，由於研究的參與者皆為醫護人員，且主要是白人與非西語裔，因此亦限制了研究結果的普遍性。

此前亦有其他研究指出，超級加工食品含量高的飲食與32種有害健康的風險增加有關，其中包括癌症、心肺疾病、腸胃問題、肥胖、2型糖尿病、睡眠問題、心理健康障礙與早逝。

何謂「超加工食品」？

加工食物是指加入油、糖、鹽等材料，加上醃製、發酵等程序，延長食用日期，如芝士、煙肉、煙燻魚和啤酒等。

「超加工食品」是指預製即食或須加熱食用的食品，加入油鹽糖、乳糖、麩質、香料、色素、穩定劑和抗氧化劑等添加劑。

點擊睇10大「超加工食品」：



加工肉食，如腸仔

加熱即食食品，如叮飯和即食pizza

大量生產的麵包

雪糕

朱古力

蛋糕



雞塊



汽水



罐頭湯



穀物早餐

轉載自晴報