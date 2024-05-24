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胰臟癌症狀 | 一家三口經常腹痛齊確診胰臟癌！醫生揭致癌與一種家常自製食物有關！即睇胰臟癌7大症狀+10大風險成因
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胰臟癌症狀 | 一家三口經常腹痛齊確診胰臟癌！醫生揭致癌與一種家常自製食物有關！即睇胰臟癌7大症狀+10大風險成因

健康解「迷」
健康解「迷」

　　不少人都認為自己烹煮較外食安全，不過要小心食材的安全問題。内地有一家三口同時確診胰腺癌，而致癌成因竟是家中的自製食物。醫生警告，切勿使用便宜、品質不好的食材。

 

一家三口同時罹癌

 

　　綜合内地媒體報道，山東一家三口，在飯前飯後總會出現原因不明的小腹疼痛。起初他們並不以為意，直至兒子的體重突然從72kg（約158磅）降至54kg（約119磅），他們才帶兒子到醫院接受檢查。

 

　　經電腦斷層掃描後，發現兒子的胰臟部位有明顯的佔位性腫塊，除此之外血液值也超出正常許多。在醫生進一步詢問之下，得知他一直有腹痛的症狀，且近一個月體重突然掉得很快。醫生指，這是由於胰臟的腫塊在長大，出現疼痛症狀，最終兒子確診胰腺癌。

 

　　得知兒子患癌後，爸爸王先生馬上感到不對勁，因為他和妻子亦有長期腹痛的症狀，因此全家人都做了相關檢查，結果發現一家三口竟都罹患胰腺癌。由於癌症不具傳染性，醫生詳細地詢問了王先生具體情況，在篩除了遺傳因素、基因突變以及外部原因後，發現罪魁禍首竟是其家中的自製雲吞。

 

低價肉暗藏健康危機

 

　　王太太透露，由於覺得外面小攤的食物又貴又不衛生，孩子亦正處於長身體的階段，因此早上都會做全家人都喜歡吃的雲吞做早餐。不過，她平時喜歡從網路或直播間購買促銷豬肉，因為她覺得這種即將過期的肉性價比很高，既沒有過保質期又能比菜市的肉便宜幾倍，所以製作雲吞的肉餡基本上都是來自網購。

 

　　醫生指出，這種低價肉的來源很複雜，很多時候出自小工作坊或邊角料，尤其是別人不要的淋巴肉或發黴肉，打碎之後根本看不出來，低價出售反而能賺上一筆，若購入這種肉餡可能暗藏著許多看不見的危險。

 

　　例如，淋巴肉可能帶有病毒和細菌，人吃了之後輕則加重腎臟負擔，重則會染上病症；而發黴肉含有許多亞硝酸、黃麴黴素，會大大增加胰臟癌的盛行率。小孩抵抗力差，長期吃這類有「毒」的肉難免會出現問題。

 

　　另外，為了讓自製雲吞的味道能跟外面的早餐攤媲美，王太太更加入了不少調味料，雖然味道確實鮮美，卻大大增加了腎臟和胰臟負擔，過多的鈉含量也會對我們身體造成嚴重的影響。

 

胰臟癌10大風險因素

 

　　根據本港醫院管理局資料，胰臟癌是入侵性強的癌症，由於在胰臟的惡性腫瘤生長緩慢，位置隱蔽，初期病徵並不明顯，即使定期每年接受身體檢查的病人，也很難從一般檢驗中測試出患上胰臟癌，因此不少病人到了癌症晚期才察覺患病，因而耽誤治療，影響生存率。

 

　　即使可以進行手術切除，病人的存活時間較其他癌病患者為短。大多數的胰臟癌發生在年齡65歲以上的人士，其他風險因素包括：


胰臟癌風險因素：

種族

黑人寬風險較高


性別

男性比女性有更高風險


抽煙

吸煙者比不吸煙者患上胰臟癌的機會高出大概2至3倍


糖代謝異常

糖尿病可以增加患上胰臟癌的風險


超重

超重的人有較大風險


飲食

長期過量進食動物脂肪和少吃蔬菜和水果會較易患上胰臟癌


化學品

長前接觸殺蟲劑後、石油或染料


感染幽門螺旋菌

患上胰臟癌的機會比非患者高出2倍


遺傳性胰臟癌炎

遺傳性慢性胰臟癌炎會增加胰臟癌的機會，但非常罕見


慢性胰臟炎

常與胰臟癌一同發現，但並不一定是導致胰臟癌的原因

資料來源：醫院管理局

 

胰臟癌7大常見症狀

 

　　胰臟癌是本港致命癌症的第4位，在2020年導致813人死亡，由於它的症狀不明顯，不容易在早期察覺，且治癒率相當低，因此亦有「癌王」的稱號。據香港癌症基金會資料顯示，胰臟癌常見的7大症狀如下：

1.腹背痛

上腹部近胸骨底部首先出現與消化系統無關的痛楚不適，後來擴開至背部。開始時痛楚較為間斷，但頻率漸增，逐漸變得持續。患者於躺臥時痛楚會加劇，而坐著向前傾時感覺會較紓緩。有時進食後痛楚感覺會更加強烈，輕壓腹部亦會覺得痛。


2.突然消瘦

胰臟癌會減少胰汁分泌，令身體無法吸取養分，導致體重驟降。

3.厭食

癌細胞會削弱消化能力，間接造成食慾不振。油性糞便、肚瀉或便秘；胰臟癌會減少胰汁分泌，令脂肪未經分解便被排出體外，導致消化不良。症狀為糞便變油、灰白、有惡臭。

4.黃疸

如腫瘤位於胰頭便有機會阻塞該處膽管，令膽汁無法進入十二指腸；當膽紅素在血液積聚便會造成黃疸。黃疸症狀為眼白和皮膚泛黃、皮膚痕癢、尿液色深、糞便色淺。


5.噁心、嘔吐、吞嚥困難

如腫瘤壓住前方胃部，食物未能正常進入消化道，進食時便會感到吞嚥困難，也可能出現噁心和嘔吐。


6.發燒及發冷


7.靜脈栓塞

資料來源：香港癌症基金會

轉載自晴報

 

Tags:#一家三口#安全問題#内地#品質#食材#腹痛#胰臟癌#食物安全#腫瘤科#雲吞#肉類#胰臟癌症狀#淋巴肉#腰背痛#厭食#黃疸
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