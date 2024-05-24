楊嘉驃復活節離世！家人社交平台公布已辦告別禮！曾捐80萬元予兒童癌病基金遺愛人間

28歲末期胃癌患者、港大畢業生楊嘉驃（Gabriel）去年10月宣布捐出80萬元予香港兒童癌病基金，而引起全城關注，惟時隔數月，今日卻驚傳死訊。其親友今日（23日）在社交平台公布，楊嘉驃原來於3月下旬復活節前已告別人世。Gabriel的離世，相信最大哀痛的除了是他的家人，還有其未婚妻Christine。Christine在Gabriel患病期間除了不離不棄外，更曾開腔讚揚未婚夫Gabriel是最勇敢的人。

親友今日（23日）在社交平台指，Gabriel在３月下旬復活節前在家人陪伴下安息主懷，並已為他舉行了簡單的告別禮。雖然婉拒媒體採訪，但同時答謝各界人士的一直以來的關心及支持。文末又以Gabriel 在《Fate》內的歌詞作結:

就算我化作灰塵 漂向天上嘅雲 唔會忘記我嘅根 永遠守護我最親

未婚妻：我為他感到驕傲

28歲金融才俊楊嘉驃Gabriel，去年10月在社交平台宣布將捐贈80萬港元積蓄予兒童癌症基金會。事件引來極大的社會迴響。其未婚妻過去受訪時便指出Gabriel這個善舉，主要是希望「以生命影響生命」，並為更多患癌的小朋友略盡綿力。

楊嘉驃未婚妻Christine指自己一路以來陪伴著Gabriel，見證著他的不容易，亦更深深見證著他的勇敢。對於他的善舉，她亦是十分支持，並強調Gabriel此舉，是希望為社會帶來正面影響，以「生命影響生命」的訊息，幫助更多有需要的人。

轉載自晴報