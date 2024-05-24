歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。

health
全文搜索
Youtube Facebook Instagram
etnet健康網購 |母親節獻禮
日圓再創新低，即睇咩銀行唱Yen最抵
etnet榮獲「最佳信息商」白金獎
易經看世界 世界風雲變
全港注視！定存息率比較神器
查日腳是什麼？
健康好人生
Highlight:
WoW WoW星期三：健康網購產品低至$99 (只限今天)
etnet榮獲「最佳表現證券數據供應商」大獎
主頁介紹影片
etnet TV
新聞
主頁
專題透視
焦點新聞
即時新聞
評論
圖片新聞
傳聞
貼士
港交所新聞
搜尋
透視大灣區
理財easy叻
股票
主頁
即時報價
指數
行業
20大股票
創新高
賣空
熱炒概念股
AH股
IPO
公司資料庫
雙櫃台
期貨期權
即時指數期貨
即時股票期貨
即時期權
新聞及評論
即時圖表分析
即時監察表
權證
權證主頁
新聞及評論
即時報價
搜尋
成交分析
即時20大排行
發行商精選
新上市／到期
教室
ETF
主頁
新聞及評論
精選 ETF
槓桿及反向產品
詳情
搜尋
比較
教室
RQFII 人民幣基金
基金互認
A股
A股主頁
額度
滬深港通
滬深報價
指數
行業
20大股票
AH股
風險警示板
新聞
教室
公司搜尋
外匯虛幣
主頁
新聞及評論
定期存款
銀行外幣兌換
港元匯率
美元匯率
貴金屬
加密貨幣
經濟數據
市場指標
央行議息時間表
HIBOR走勢
基金
基金主頁
基金新聞
基金排行榜
基金搜尋
產品登場
專家見地
基金數據
RQFII 人民幣基金
基金互認
MPF
MPF主頁
新聞及評論
營辦商大比拼
積金報價
積金搜尋
積金比較
積金排行榜
MPF教室
我的MPF
地產
地產頻道首頁
新盤登場
熱門租售盤
成交排行榜
工商鋪成交
樓市走勢圖
地產新聞
買賣須知
網上估價易
業主放盤
免費搵盤
生活
世事政情
財智
職場
數碼新秩序
吃喝玩樂
會員專區
過往專欄
Video
專欄作者
投票區
DIVA
Fashion
Beauty
Sex & Love
Watch & Jewelry
Art & Living
Travel & Dining
Video
Columnists
健康好人生
醫學通識
中醫養生
好營養
三高
減肥瘦身
痛症解碼
敏感症
癌症
輕鬆護老
心理情緒
兩性
專欄
消委會報告
社創SoIN
專題
新聞
圈中人語
社區項目
社企廊
Video
生酮減肥傷身？美國大學研究：長期生酮飲食或令細胞受損、加速器官衰老兼增患心臟病癌症風險
健康Tips
防癌有方
瘦身大法
食得有營
心臟病
糖尿病

生酮減肥傷身？美國大學研究：長期生酮飲食或令細胞受損、加速器官衰老兼增患心臟病癌症風險

健康解「迷」
健康解「迷」

　　近年生酮飲食（Ketogenic Diet）是備受關注的減肥飲食方法。不過，美國有大學研究指出，長期接受生酮飲食恐引致細胞受損，加速器官衰老或引發炎症，甚至增加罹患心臟病、癌症等疾病的風險。

 

　　生酮飲食是一種低碳水化合物，配合高脂肪和適量蛋白質的飲食模式，透過減低人體對碳水化合物的吸收，讓身體處於低糖狀態，從而燃燒脂肪產生酮體，達致燒脂減重。雖然許多人為了減肥或控制血糖，會採用這種飲食方法，不過生酮飲食的利弊亦一直受到討論。

 

　　美國德克薩斯大學聖安東尼奧分校健康科學中心（UT Health San Antonio）的David Gius及其團隊，近日在《科學進展》雜誌上發表對生酮飲食的研究。實驗分別對6隻小鼠喂食3周，這些小鼠90%以上的熱量來自脂肪，不到1%來自碳水化合物；對照組則遵循標準飲食，其中17%的熱量來自脂肪，58%來自碳水化合物。

 

　　團隊分析了小鼠的心臟、腎臟、肝臟和大腦組織樣本，結果發現，與標準飲食小鼠相比，生酮飲食小鼠器官中的衰老細胞明顯更多。例如，生酮飲食小鼠腎臟內細胞衰老標誌物的數量是正常飲食小鼠的4倍。當細胞受損而無法正常發揮作用時，就會變成衰老細胞。這些細胞會在身體組織內遊蕩，釋放毒素，從而引發炎症。

 

　　鑑於衰老細胞的數量會隨年齡增長而增加，這些發現亦表明，生酮飲食可能會加速器官衰老，增加罹患心臟病、癌症、Ⅱ型糖尿病等疾病的風險。研究還顯示，讓小鼠重新遵循標準飲食會減少衰老細胞的數量。

 

　　研究團隊提醒，雖然生酮飲食在某些情況下可能有益，但並不適合所有人。不過，據研究，間歇性生酮飲食，以及有計劃的生酮假期或休息，並沒有因老化細胞而表現出任何促炎作用。

 

轉載自晴報

Tags:#長期#衰老#細胞#方法#減肥#生酮飲食#備受關注#美國德克薩斯大學聖安東尼奧分校健康#心臟病#減低#低糖#致癌#癌症#糖尿病#心臟科#糖尿科#健康研究
Add a comment ...Add a comment ...

Comment

暫無回應
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生