生酮減肥傷身？美國大學研究：長期生酮飲食或令細胞受損、加速器官衰老兼增患心臟病癌症風險

近年生酮飲食（Ketogenic Diet）是備受關注的減肥飲食方法。不過，美國有大學研究指出，長期接受生酮飲食恐引致細胞受損，加速器官衰老或引發炎症，甚至增加罹患心臟病、癌症等疾病的風險。

生酮飲食是一種低碳水化合物，配合高脂肪和適量蛋白質的飲食模式，透過減低人體對碳水化合物的吸收，讓身體處於低糖狀態，從而燃燒脂肪產生酮體，達致燒脂減重。雖然許多人為了減肥或控制血糖，會採用這種飲食方法，不過生酮飲食的利弊亦一直受到討論。

美國德克薩斯大學聖安東尼奧分校健康科學中心（UT Health San Antonio）的David Gius及其團隊，近日在《科學進展》雜誌上發表對生酮飲食的研究。實驗分別對6隻小鼠喂食3周，這些小鼠90%以上的熱量來自脂肪，不到1%來自碳水化合物；對照組則遵循標準飲食，其中17%的熱量來自脂肪，58%來自碳水化合物。

團隊分析了小鼠的心臟、腎臟、肝臟和大腦組織樣本，結果發現，與標準飲食小鼠相比，生酮飲食小鼠器官中的衰老細胞明顯更多。例如，生酮飲食小鼠腎臟內細胞衰老標誌物的數量是正常飲食小鼠的4倍。當細胞受損而無法正常發揮作用時，就會變成衰老細胞。這些細胞會在身體組織內遊蕩，釋放毒素，從而引發炎症。

鑑於衰老細胞的數量會隨年齡增長而增加，這些發現亦表明，生酮飲食可能會加速器官衰老，增加罹患心臟病、癌症、Ⅱ型糖尿病等疾病的風險。研究還顯示，讓小鼠重新遵循標準飲食會減少衰老細胞的數量。

研究團隊提醒，雖然生酮飲食在某些情況下可能有益，但並不適合所有人。不過，據研究，間歇性生酮飲食，以及有計劃的生酮假期或休息，並沒有因老化細胞而表現出任何促炎作用。

轉載自晴報