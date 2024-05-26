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脂肪肝改善 | 男大學生決心戒掉一食物，一年內激減44磅！連脂肪肝都消失！即睇邊6種人易患脂肪肝
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脂肪肝改善 | 男大學生決心戒掉一食物，一年內激減44磅！連脂肪肝都消失！即睇邊6種人易患脂肪肝

健康解「迷」
健康解「迷」

　　近年台式手搖飲品風靡各地，街道上飲料店林立，不過這些飲品大多含有較高糖分，對健康並無益處。台灣就有資深護士透露，自家兒子升讀大學後受朋輩影響開始喝含糖飲品，甚至因此一度罹患輕度脂肪肝，肝功能指數亦有上升趨勢。對方後來到外地讀書，並戒掉含糖飲料，結果在不到1年的時間內狂減20公斤（約44磅），脂肪肝也隨之消失。

 

　　台灣臨床毒物科護理師譚敦慈在節目《小宇宙大爆發》中分享，表示她的大兒子的飲食習慣是全家最差；她坦言家中原本沒有人喝含糖飲品，但對方上大學後受到朋輩影響，開始跟著同學一起喝，直到要去上海讀書前接受檢查，發現患有輕度脂肪肝，且肝功能指數微微上升。

 

　　她續指，大兒子到了上海後在食物的選擇上並未出現改變，唯獨沒有再喝含糖飲料，結果僅1個學期、不到1年的時間內便激減44磅，回台接受檢查發現脂肪肝已經消失，就連肝功能指數也恢復正常。

 

　　同場的初日診所減重專科與家醫科醫生李唐越也直言，戒掉含糖飲料對減重非常重要，「（愛喝含糖飲料）是蠻危險的日常習慣。」他表示，即便是甜度只有1分糖的飲品，加入配料之後熱量亦等同一碗飯，因此建議慎選配料，例如天然的愛玉、含有纖維的奇亞籽都相對安全。如果真的想喝飲品，或許可以尋找其他替代品，例如無糖茶、咖啡，或碳酸水加檸檬，都是不錯的選擇。

 

脂肪肝6大高危人士

 

　　香港專科腸胃肝臟科專科區漢達醫生接受訪問時曾指出，脂肪肝形成原因是由於肝臟積聚過多脂肪，其中大致可分為非酒精性脂肪肝及酒精性脂肪肝。非酒精性脂肪肝與飲酒無關，若是「代謝綜合症」患者，包括中央肥胖、三酸甘油脂過高、高密度脂蛋白膽固醇過低、血壓及血糖過高則屬於高危一族。

 

　　至於酒精性脂肪肝病主要因過度飲酒引致，長期飲用可加速肝臟細胞死亡、脂肪代謝功能減慢，增加患上酒精性肝炎、慢性肝炎伴有肝纖維化或肝硬化等疾病。

 

　　至於風險因素方面，區漢達醫生指出有研究發現，以下人士有較高風險患上脂肪肝：



肥胖人士：風險20倍

酗酒人士：風險高18倍

二型糖尿病患者：風險高3.5倍

三酸甘油脂水平過高者：風險高3倍

低密度脂蛋白膽固醇水平過高者：風險高84%

空腹升糖水平過高者：風險高50%

Copyright c 《TOPick》、《晴報》

轉載自晴報

 

Tags:#輕度脂肪肝#消失#各地#資深#肝功能#上升趨勢#飲料店#含糖飲品#台式#高危人士#台灣#糖分#脂肪肝#減肥#手搖飲品#識食#營養#腸胃肝臟科
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