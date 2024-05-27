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日本癌症名醫推介10大防癌食物！有助預防高血壓！日食1種食物可降3種癌死亡率達50%？
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日本癌症名醫推介10大防癌食物！有助預防高血壓！日食1種食物可降3種癌死亡率達50％？

健康解「迷」
健康解「迷」

　　癌症是香港頭號殺手，近年更有癌症病人年輕化趨勢，如何能減低患癌風險？有癌症名醫就精選出10大防癌食材，建議民衆每日進食，將會有明顯的養生功效，預防生病。

 

　　日本北九州市產業醫科大學醫院、癌症名醫佐藤典宏分享，想要預防癌症，其實多吃一些身邊隨手可得的食材，就有相當不錯的養生功效，尤其是多攝取一些擁有抗癌植化素、營養素的食材，可有效降低罹癌風險。

 

　　佐藤典宏推介了經近年研究認證的10種有抗癌功效的食材，建議民衆每日食用。當中有部分食材可降低罹患多種癌症風險及50%死亡率，還可兼顧預防日常生活中例如高血糖、高血脂等疾病，多方面提升身體抗癌力。

 

10大防癌食材

 

1. 十字花科蔬菜

● 例如：西蘭花、椰菜等十字花科蔬菜的植化素，能防止身體受有害物質侵害；

● 蘿蔔硫素有強力抗氧化作用，能防止癌細胞增殖。

 

2. 富含脂質的魚類

● 例如：鯖魚、沙甸魚等，富含Omega-3脂肪酸，能抑制發炎症狀；

● 由於炎症是致癌的主要因素之一，抑制發炎則能有降低癌症風險。

 

3.大豆製品

● 研究認為，名為「金雀異黃酮（genistein）」的大豆異黃酮，能夠妨礙癌症腫瘤周圍的血管新生，具有降低胃癌、大腸癌、卵巢癌的死亡風險，高達約50%機率。

 

4. 蔥屬蔬菜

● 例如：蔥、洋蔥、大蒜、韭菜等；

● 富含強力抗氧化效果的槲皮素，不僅能抗癌，還能預防動脈硬化，甚至有助降血糖、膽固醇。

 

5.菇類

● 含有β-葡聚醣，能提高免疫力；

● 曾有研究調查菇類攝取量與罹癌風險之間的關係，發現吃較多菇類的民眾，罹癌風險降低34%。

 

6. 海藻類

● 例如：昆布、海帶芽等海藻類中的褐藻醣膠，有抗癌效果，能抑制癌細胞、妨礙血管新生。

 

7. 番茄

● 茄紅素能抑制癌細胞增植、阻礙血管新生，有強力抗癌效果；

● 對降低膽固醇、預防生活習慣病有益處。

 

8. 紅蘿蔔

● 曾有研究調查發現，吃最多紅蘿蔔的人，患肺癌風險比吃最少紅蘿蔔的人低42%；

● 市售紅蘿蔔汁通常去除了膳食纖維，建議直接煮食更健康。

 

9. 水果類

● 有研究調查發現，與幾乎不吃水果的日本人相比，每周吃一次以上水果的日本人，能降低30%罹患胃癌的風險。

● 由於市售果汁很多會額外添加糖，建議直接吃原型水果較健康。

 

10.堅果類

富含膳食纖維、維生素、礦物質，以及鞣花酸等天然多酚、a-亞麻酸等Omega3脂肪酸，抗氧化成分非常豐富；有相當多研究證實，堅果類食物對預防癌症有效果。

 

有研究調查發現，與幾乎不吃水果的日本人相比，每周吃一次以上水果的日本人，能降低30%罹患胃癌的風險。

 

資料來源：日本癌症醫生 佐藤典宏

 

怎樣吃最有效？

 

　　佐藤典宏表示，以上食材沒有固定標準要求一次吃多少，「想吃多少就吃多少」。重要的是，要習慣將其納入日常菜單中，以便民衆長期持續下去。佐藤典宏建議，若想將上述食物納入日常飲食中，為方便記錄，民衆可自製表格，每吃到一種食物就做一個記號、得一分，一天吃到10種食物，即得10分滿分。持續多日後看到表格即可知道自己是否偏愛某些食材，從而讓自己增加食材多樣性的意識，均衡地吃到所有的抗癌食材。若有一些自己吃不喜歡的食物，也不需要勉強進食。

 

　　另外，雖然推薦食材中沒有肉類，但蛋白質是人體不可或缺的營養素，因此不建議民眾刻意避開肉類。惟部分脂質較多的部位例如雞皮、豬五花腩、牛腩等則不要吃太多。

 

　　如果不可避免外出用餐，在選擇日式料理時，建議選擇吃較多配菜的定食類料理。或購買便當時，建議盡量挑選食材多樣性高的品項。

 

轉載自晴報

 

Tags:#健康問題#致癌物#香港#日本#十字花科蔬菜#Omega-3#魚#大豆#菇#腫瘤科#癌症#高血壓#血脂#養生#三高
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