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落雨易焗出臭腳？日本專家：腳臭因細菌滋生非腳汗！5大擊退腳臭除臭方法公開！定期刷鞋除塵都有用？
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落雨易焗出臭腳？日本專家：腳臭因細菌滋生非腳汗！5大擊退腳臭除臭方法公開！定期刷鞋除塵都有用？

健康解「迷」
健康解「迷」

　　踏入炎夏雨季，出街遇上大雨、鞋子被雨水弄濕除了會引致不適，更有可能因為雙腳長時間噏在鞋子裏面而散發出腳臭味。日本就有媒體訪問相關的專家，並分享5招幫助除臭。

 

　　日媒《日テレNEWS》曾經訪問皮膚科專家吉木伸子和一間潔鞋專門店，分析雨季容易導致腳臭的原因，其中提到形成腳臭的主因並非腳汗，而是因悶熱而繁殖的細菌，並歸納出以下5個擊退腳臭的方法。

 

1. 鞋要着一日休息兩日

 

　　專家指出，如果不斷穿同一雙鞋，要完全去除鞋內的濕氣便會較為困難，因此建議每個人最少應有3對鞋循環著輪流穿，穿一天便讓它休息兩天。另外，鞋子亦應該存放在通風的地方，如配合使用吸濕劑或梳打粉除濕的話會更有效。

 

2. 穿鞋前噴止汗劑

 

　　不少人都有腳汗的問題，下雨天出門時雙腳悶在鞋內尤其明顯。專家就建議，可在穿鞋前先在腳底和腳趾之前噴上止汗劑，待止汗劑變乾後再穿上襪子。此外，專家亦建議可在鞋頭中放一個5毫子硬幣，因為硬幣中的銅離子有除臭功用。

 

3. 處理角質、老泥

 

　　專家指出，由於鞋子裏面非常悶熱，而腳部本身亦屬於汗腺較多的部位，因此較容易滋生細菌，繼而產生異味。她提醒，腳部容易積聚角質的人平日應多留意腳趾與腳趾之間，以及和指甲底下的位置，因為這些地方積聚的角質和老泥會成為細菌的溫床。另外，市面上有不少方便的產品如爽身粉、腳部磨砂和功能襪等，可以讓腳部更清爽、去除角質以預防腳臭。

 

4. 減少腳部疲勞

 

　　當腳部水腫時，腳臭也會變得猖狂。此外，腳部血液不流通會令疲勞物質阿摩尼亞積聚，再從腳汗釋放，最終引致腳臭。專家就建議可在洗澡時按摩腳部，或空閒時輕輕敲打大腿根部刺激淋巴位置，都能有效解除疲勞。

 

5. 經常刷鞋

 

　　鞋頭部份容易積聚塵埃、滋生細菌引致腳臭，而鞋内的濕氣和塵埃容易滋生細菌。專家就建議定時檢查鞋子，並用牙刷等工具進行清潔，去除塵埃。

 

穿雨靴敏感或導致濕疹

 

　　夏天下雨，穿著雨靴或膠鞋外出會比較好？本港皮膚科專科醫生陳厚毅曾受訪，指出部份人對塑膠敏感，若他們穿著雨靴或膠鞋，有機會引發接觸性皮炎，甚至導致濕疹出現。濕疹發作時，雙腳通常會出現紅疹，患者會感到皮膚痕癢。他表示：

 

　　通常腳部出現濕疹，有機會是穿著新雨鞋或新膠鞋所致。

 

保持乾爽小貼士

 

　　若不想「罨住」雙腳，陳醫生有以下實用小貼士：

 

1. 定期曬雨靴

 

　　雨靴雖然防水，但其透氣力較弱。建議定時把雨靴放在陽光下曬，保持乾爽，避免增加細菌及真菌機會。

 

2. 擺放後備鞋子

 

　　預備一隻後備的鞋子，放在公司，以便替換，避免雙腳在長期處於潮濕的情況下。另他建議女士在前往公司途中可穿著低跟鞋，回到公司才換回高跟鞋。這樣雙腳就不用處於一個如此辛苦的狀態。

 

轉載自晴報

 

Tags:#皮膚科#雨季#雨靴#腳臭#除臭#夏天#角質#老泥
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