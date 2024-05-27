便秘解決 | 便秘增大腸癌風險！10大通便食物可助軟化便便兼排宿便！好油脂可潤滑腸道？

大腸癌是本港第2號癌症殺手，近年來更有年輕化趨勢。而都市人常見便秘、忍便等不良習慣，會對身體造成極大損害；大便裡含有很多毒素，長期下去可致身體慢性發炎，增加患癌症風險！有營養師就推介10種有效排清宿便的食物，維持腸道順暢，KO便秘問題。

台灣營養師高敏敏在Instagram專頁發文，分享10種有效解決便秘問題的食材，並介紹各營養素具備的功效：

10大通便食材 - 有效排宿便 維持腸道順暢

1. 燕麥

● 富含水溶性膳食纖維

● 可軟化糞便、促進排便

2. 蕃薯

● 富含膳食纖維

● 可幫助清除宿便

3. 無糖乳酪

● 豐富益生菌

可幫助調節腸道菌叢，促進腸胃蠕動。

4. 菇類

● 富含水溶性膳食纖維

● 可軟化糞便，使腸道菌叢健康。

5. 蕃薯葉

● 豐富膳食纖維

● 可軟化糞便，幫助糞便排出。

6. 枝豆

● 豐富膳食纖維

● 可刺激腸胃蠕動

7. 海藻

● 高黏度多醣體

● 可以幫助排便順暢

8. 火龍果

● 富含果膠

● 促進腸胃蠕動，幫助排便。

9. 奇異果

● 水溶性膳食纖維，幫助軟化糞便；

● 有機酸，幫助腸道健康。

10. 香蕉

● 不可溶性纖維

● 可幫助軟化糞便

資料來源：營養師 高敏敏

除了以上10種食材，高敏敏還指出，若想要打造順暢的腸道排便，不僅要充足水分和纖維，也需要好菌和好油脂，幫助好菌定殖、繁殖；同時抑制有害菌，提升腸道保護力。因此，她又建議另外4個「便秘剋星」必吃食物：

● 白開水：成人一天要喝至少2000c.c.的水量。腸道就像滑水道，沒有水，糞便就衝不下來。

● 天然纖維：不會被腸道消化，吸水後會膨脹幫助推出糞便。可以多吃蔬果來補充膳食纖維。

● 好菌食物：優酪乳補充腸道生力軍，抑制壞菌，調節消化道機能。

● 好油脂：有助潤滑腸道，可以讓糞便更滑順。

最後，搭配良好的運動習慣，也可以幫助腸胃蠕動。

內容獲「營養師高敏敏」授權轉載。

轉載自晴報