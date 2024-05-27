北上注意！內地茶飲品牌「霸王茶姬」推新奶茶引失眠、頭暈？網民飲完心悸、呼吸困難入院疑過敏！一杯奶茶咖啡因含量接近2份濃縮咖啡

內地連鎖茶飲品牌「霸王茶姬」（CHAGEE）近日推出新產品「萬里木蘭」奶茶，但有多名網民反映飲用後出現心慌、心悸、頭暈等不適症狀，亦有人出現失眠問題。對此，涉事店方就回應指顧客有可能是對茶多酚過敏，如有不適建議到醫院檢查。

綜合內地媒體報道，有網民在社交平台「小紅書」發文，表示飲用「萬里木蘭」後出現心悸疼痛，連夜去醫院測心電圖，「因為本身體質不好貧血，喝完濃茶反應比較強烈」。此事引發眾多網民共鳴，不少人陸續發文表示飲用「萬里木蘭」後同樣出現心慌及心悸症狀，有人表示心率達到105次/分，亦有人表示喝完奶茶後出現失眠問題，「茶是6點喝的，人是6點還沒睡的」。

另有人稱，中午喝完「萬里木蘭」之後，下午開始出現心慌手抖、呼吸困難及腹瀉等症狀，但到醫院接受檢查後顯示並非細菌感染，懷疑是過敏導致。

針對此問題，霸王茶姬客服於周三（22日）表示，該款新產品採用紅茶茶底，可能顧客是對茶多酚過敏。如有不適症狀請立即暫停飲用，並建議到醫院檢查。

有霸王茶姬門店工作人員表示，「萬里木蘭」的茶味濃度比較高，有些顧客喝濃茶後會出現失眠、亢奮等症狀，「正常來說過一段時間就會沒事了」。另有工作人員稱，該項新品成分沒有問題，含量標準，暫未收到類似的投訴，顧客出現反應可能是對紅茶底過敏。

據報，霸王茶姬公開的產品成分表中，「萬里木蘭」的茶多酚含量為62.3mg/100ml，咖啡因含量為31.8mg/100ml，一杯中杯（470ml）的「萬里木蘭」飲品咖啡因含量便已超過140mg，接近兩份濃縮咖啡的咖啡因含量。





轉載自晴報