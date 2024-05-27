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花灑熱水細菌比馬桶多？花灑頭污糟積聚黏液可致敗血症、影響皮膚頭髮！出現邊4種跡象須清洗？一杯白醋有助除垢
健康Tips
生活百科
醫生解說

花灑熱水細菌比馬桶多？花灑頭污糟積聚黏液可致敗血症、影響皮膚頭髮！出現邊4種跡象須清洗？一杯白醋有助除垢

健康解「迷」
健康解「迷」

　　【花灑頭清潔／浴室清潔】家居清潔其中一個最容易忽略的位置便是花灑頭，有研究發現如花灑頭無定期清潔，噴出熱水所含有的細菌量，甚至比馬桶還要多，因此一旦見4大跡象必須盡快清洗，有家居達人教授只需1杯白醋便能輕鬆KO陳年污垢。

 

花灑頭藏菌 熱水含菌量比馬桶多

 

　　花灑頭使用一段時間後，會積聚水垢和沉積物，令花灑噴頭堵塞，同時因細菌愛在溫暖潮濕環境繁殖，它們會附在這些沉積物上，並在淋浴時噴出。英國曼徹斯特大學近期一項研究發現，花灑頭噴出的熱水所含有的細菌比馬桶上的細菌還要多。有研究亦顯示，花灑頭積聚的黏液含有與一系列疾病有關的微生物，包括退伍軍人症、克羅恩病、敗血症，以至皮膚、頭髮、耳朵和眼睛有關的疾病。

 

　　該大學亦曾有研究指出，花灑出水孔每3個月就會積聚水垢，未經過清潔的花灑頭隨時比廁所水有更多細菌，經由花灑噴出的不潔自來水甚至會滲入皮膚、頭髮、耳朵和眼睛，成為感染細菌的途徑之一。

 

　　美國科羅拉多大學博爾德分校的研究人員亦發現，30%的花灑中含有大量鳥分枝桿菌，是一種與肺部疾病有關的病原體，而有害細菌嗜麥芽寡養單胞菌會在花灑周圍聚集的黏稠物周圍繁殖，淋浴時會將這些細菌散播到空氣中，並被人體吸入。

 

　　大多數人不會考慮自來水從哪裏來，或是水壓變得不同，直至發現花灑變得骯髒。美國皮膚科醫生Scott Walter表示，透過研究發現，如不定期清潔花灑，就會形成生物膜，並會蘊藏潛在的病原體，在人們洗澡時霧化，可能導致健康問題，尤其那些免疫力較低或患有潛在肺部疾病的人士特別高危。

 

花灑變髒4大跡象

 

1. 花灑周圍有可見的黑色黴菌

2. 水壓非常弱或沒有水流

3. 存有白色或淡黃色鈣沉積物

4. 存有粉紅色黴菌和黏液

 

花灑要幾耐洗一次？

 

　　紐約威徹斯特清潔和人員配備服務公司Muffetta Housekeeping老闆Muffetta Krueger建議每周清潔花灑一次，並最少每隔1個月進行一次深度清潔，以消除沉積物質和水垢，因這兩者都會減少水流和水壓，並增加細菌滋生。

 

4個步驟清潔花灑頭

 

步驟一：擦洗噴頭

 

　　許多花灑頭都配有靈活的橡膠噴咀，這些噴咀易有沉積物黏住，可利用以下物品擦洗，再用軟毛刷或牙刷擦洗去除污垢。

 

1. 洗潔精／橄欖皂+水

 

　　家務達人Becky Rapinchuk曾分享，只需利用橄欖皂或洗潔精加水，便可除掉少量積聚的礦物質。

 

2. 洗潔精／橄欖皂+梳打粉

 

　　將約2湯匙梳打粉與幾滴洗潔精混合成糊狀，然後塗抹在花灑噴咀上，並用刷子刷洗。洗潔精或橄欖皂有助分解沉積物，梳打粉的磨蝕性則有助將其擦掉。

 

3. 檸檬酸+矽藻土

 

　　將幾湯匙矽藻土與檸檬酸混合成糊狀，便可擦掉沉積物。檸檬酸中的酸性可將沉積物分解，矽藻土的磨蝕性會將它們從噴咀孔中移除。如沒有檸檬酸，使用鮮榨檸檬汁或青檸汁亦可。

 

4. 鋼刷

 

　　Muffetta指根據花灑的類型，可能需要使用較軟的鋼刷，例如0級鋼刷，它能提供額外的擦洗能力，而不會對表面造成損害。

 

5. 牙膏

 

　　Pro Housekeepers的首席衛生官Jennifer Rodriguez表示，對於具針對性的清潔，尤其噴咀周圍，使用牙刷和牙膏可以產生「奇蹟」，因牙膏中的溫和研磨劑有助清除積垢，而不會損壞噴頭，但擦洗後要記得徹底沖洗。

 

　　額外貼士：Muffetta建議在開始清潔前，先讓花灑噴出熱水並充滿蒸氣，這有助去除污垢和礦物質，更容易清潔。

 

步驟二：浸泡花灑頭

 

　　深度浸泡有助去除污垢，期間並不需要取下噴頭。

 

1. 白醋

 

　　Becky指深度清潔花灑噴頭最簡單的方法，是將其浸入白醋中，先將白醋倒入保鮮袋，然後用橡筋將袋子固定在花灑上靜置15至30分鐘，然後取出袋子用暖水沖洗，並用刷子快速擦拭花灑。如沒有白醋，可用蘋果醋或檸檬汁代替。

 

2. 假牙清潔片

 

　　假牙清潔片的成分與部分清潔用品相同，只需將2片清潔片放入2杯暖水，然後以上述方法浸泡花灑數小時甚至過夜，可有效去除污漬和堆積物。

 

步驟三：清潔過濾網

 

　　拆下花灑頭後，用水沖洗內部清除碎屑，在徹底沖洗前，先用鉗取下濾網，如濾網有沉積物或感覺黏糊，可將其放入醋裏浸泡。重新組裝所有零件後，讓水在全壓下流動數分鐘，以沖洗任何殘留碎屑。

 

步驟四：每周保養

 

　　平時也可進行局部清潔，不時刷拭去除花灑上的積垢，每周配合洗潔精來保養。

 

轉載自晴報

 

Tags:#其他病症#皮膚科#耳鼻喉科#白醋#花灑#細菌
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