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衛生署免費派中醫戒煙耳穴貼、戒煙藥物 + 免費中醫針灸戒煙！即日起認住2個標誌即可領取！即睇活動詳情＋領取地點名單
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衛生署免費派中醫戒煙耳穴貼、戒煙藥物 + 免費中醫針灸戒煙！即日起認住2個標誌即可領取！即睇活動詳情＋領取地點名單

健康大晒
健康大晒
TEXT:Kennis Wong

　　5月31日是「世界無煙日」，衛生署為響應這個日子，公布推出「六月．戒煙月」推廣活動！今年首次推出中醫戒煙耳穴貼試用計劃，戒煙人士可於全港40多間中醫診所免費領取中醫戒煙耳穴貼！心思思想戒煙的人士立即留意以下活動詳情！

 

全港40多間首次派免費中醫戒煙耳穴貼！即睇2種戒煙方法

 

　　戒煙是漫長的作戰過程，吸煙多年要找到自己合適的方法戒煙實在不容易！衛生署公布「六月．戒煙月」首次推出中醫戒煙耳穴貼試用計劃，利用王不留行籽壓丸貼敷於耳穴表面以刺激穴位，紓緩戒煙初期因身體對尼古丁的依賴而產生的短暫不適。戒煙人士即日起可於全港40多間貼有以下標誌的中醫診所，免費領取中醫戒煙耳穴貼，亦可隨時或於試用中醫戒煙耳穴貼2星期後參加免費中醫針灸戒煙計劃。

 

衛生署免費派中醫戒煙耳穴貼、戒煙藥物 + 免費中醫針灸戒煙！即日起認住2個標誌即可領取！即睇活動詳情＋領取地點名單

免費領取中醫戒煙耳穴貼標誌

（圖片來源：衛生署）

 

免費領取中醫戒煙耳穴貼地點請按此

 

　　除了中醫療法，衞生署亦會繼續透過全港250多間社區藥房、戒煙診所、地區康健中心和地區康健站，向有吸煙習慣的人士免費提供一星期戒煙藥物（尼古丁替代療法）試用裝，紓緩退癮症狀。

 

　　有興趣嘗試以上兩種戒煙方法的朋友，可以下載「戒煙達人」應用程式，並到貼有相關標誌的診所，經簡單評估後，便可以免費領取一星期戒煙藥物（尼古丁替代療法）試用裝或中醫戒煙耳穴貼。如戒煙人士試用後，決定接受戒煙治療，可以預約戒煙診所、地區康健中心或地區康健站的免費戒煙服務繼續跟進。戒煙人士亦可以參與「寄住戒計劃」，經郵遞獲得免費戒煙藥物及電話跟進。

 

衛生署免費派中醫戒煙耳穴貼、戒煙藥物 + 免費中醫針灸戒煙！即日起認住2個標誌即可領取！即睇活動詳情＋領取地點名單

免費領取一星期戒煙藥物（尼古丁替代療法）試用裝標誌

（圖片來源：衛生署）

 

免費領取一星期戒煙藥物（尼古丁替代療法）試用裝地點請按此

戒煙專題網頁請按此

下載「戒煙達人」應用程式請按此

 

衛生署免費派中醫戒煙耳穴貼、戒煙藥物 + 免費中醫針灸戒煙！即日起認住2個標誌即可領取！即睇活動詳情＋領取地點名單

（圖片來源：衛生署）

 

Tags:#衛生署#戒煙#中醫戒煙耳穴貼試用計劃#中醫#耳穴貼#尼古丁#社區藥房#戒煙診所#地區康健中心#地區康健站#吸煙
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