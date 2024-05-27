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顏國樑逝世 | 生前自揭患鱗狀細胞癌致聲帶失去低音！鱗狀細胞癌症狀有哪些？3類人患病機率高！即睇鱗狀細胞癌FAQ
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顏國樑逝世 | 生前自揭患鱗狀細胞癌致聲帶失去低音！鱗狀細胞癌症狀有哪些？3類人患病機率高！即睇鱗狀細胞癌FAQ

健康大晒
健康大晒
TEXT:Kennis Wong

　　因處境劇《香港81》演陳積一角為人所識的資深演員顏國樑昨日（5月26日）離世，雖然仍未知真正逝世原因，但他生前公開自己患上鱗狀細胞癌，更因此聲帶失去低音。究竟鱗狀細胞癌是甚麼？甚麼人容易患癌？即睇鱗狀細胞癌Q&A！

 

顏國樑逝世 | 生前自揭患鱗狀細胞癌致聲帶失去低音！鱗狀細胞癌症狀有哪些？3類人患病機率高！即睇鱗狀細胞癌FAQ

（圖片來源：顏國樑Facebook）

 

Q：甚麼是鱗狀細胞癌？

A：鱗狀細胞癌是惡性皮膚腫瘤，病發於表皮的角質細胞，是常見皮膚癌之一。此癌細胞容易轉移至身體不同部位。鱗狀細胞癌的發病率約佔皮膚癌的30%。

 

Q：甚麼人容易患上鱗狀癌細胞癌？

A：鱗狀癌細胞癌的男患者比女性多，皮膚白皙、抗曬能力低及較易曬黑的人士，患上鱗狀細胞癌的危險比一般人為高。另外，接受器官移植後長期進行免疫性抑制治療的患者，和長期不適當地使用照射紫外線-A儀器的人士（如太陽燈）亦是高危一族。

 

 

顏國樑逝世 | 生前自揭患鱗狀細胞癌致聲帶失去低音！鱗狀細胞癌症狀有哪些？3類人患病機率高！即睇鱗狀細胞癌FAQ

（圖片來源：Envato）

 

Q：鱗狀細胞癌有甚麼病徵？

A：皮膚上可能會出現隆起的鱗狀硬塊、紅斑或小結節，偶爾會出血或潰瘍，可出現在任何部位的皮膚上。不過時常受陽光照射的位置，如手臂、臉部、嘴唇等較容易出現鱗狀癌細胞癌。鱗狀癌細胞瘤有擴散的可能性，可經由淋巴管道達至局部的淋巴結，但較少由原位擴散至遠側部位，如肺及骨。一旦擴散發生，病情較差。如果出現在嘴唇或耳朵等位置，侵害性較高，亦會較易擴散。

 

Q：如何治療鱗狀細胞癌？能否根治？

A：大部分的鱗狀癌細胞瘤都能以手術切除根治，而放射治療適用於無法接受手術，年紀較大的或身體虛弱的患者。

 

Q：如何預防鱗狀細胞癌等皮膚癌？

A：根據智友站，要預防皮膚癌可在紫外線指數達至3以上的日子，又或者上午11時至下午3時陽光最猛烈的時段，避免讓陽光直接照射皮膚，其餘時間亦要做足防曬措施，如佩戴太陽眼鏡、穿著長袖衣物等。在外出前半小時，在外露的皮膚包括嘴唇塗上陽光保護指數SPF15+及PA++的防曬油，然後每2至3小時塗一次。

 

　　部分藥物有機會令皮膚對陽光變得敏感，如一些降血壓、治療糖尿病或暗瘡的藥物，應向主診醫生詢問清楚。最重要定期檢查自己身上的痣有沒有變大，形狀、顏色有沒有突然改變等。

 

顏國樑逝世 | 生前自揭患鱗狀細胞癌致聲帶失去低音！鱗狀細胞癌症狀有哪些？3類人患病機率高！即睇鱗狀細胞癌FAQ

（圖片來源：Envato）

 

Tags:#皮膚科#腫瘤科#皮膚癌#痣#紫外線#香港81#陳積#顏國樑#鱗狀癌細胞瘤#鱗狀細胞癌
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