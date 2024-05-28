乳癌症狀 | 全球最資深空姐乳癌病逝！服務近67年享年88歲！即睇5大患癌症狀 ! 2個部位持續疼痛不適要留心

全球資歷最深空姐Bette Nash，於美國航空（America Airlines）服勤將近67年，2022年更獲健力士世界紀錄認證至今無人能破，惟不久前確診罹患乳腺癌並於本月17日去世，享壽88歲。

綜合外媒報道，美國航空周六（25日）於官方Facebook專頁發表公告，哀悼Bette Nash離世，指其於 1957 年加入美國航空的前身「美國東方航空（Eastern Air Lines）」任職空姐，至今將近67年，不久前更創下健力士世界紀錄，是「美國航空乃至整個產業的傳奇人物，激勵著一代又一代的空服員。」

報道表示，Bette Nash 過去主要負責往返華盛頓、紐約與波士頓的短程航班，以便每晚回家照顧罹患唐氏綜合症兒子。惟早前她求醫發現自己罹患乳腺癌，最終於今月17日於安寧治療中離世，享年88歲，而Bette Nash離世時尚未退休，因此仍屬美國航空員工。

美國航空高級客服副總裁Brady Byrnes亦讚Bette Nash過去工作表現優秀：「機智敏捷、平易近人，懷有服務他人的熱誠，是整個航空業界的模範。」

乳癌5大症狀

據香港癌症基金會網站資料，乳癌成因暫時成疑，但年齡增長、家族病史、高齡首次懷孕、沒有子女、不曾哺乳、更年期後肥胖、缺乏運動及酗酒等，均會增加患上乳癌的風險。以下為乳癌的5大症狀：

1. 乳房皮膚變厚或出現硬塊

2. 乳房出現皺紋、凹陷或皮疹

3. 乳房或腋下出現持續的不適或疼痛

4. 乳房形狀或大小有所改變

5.乳頭形狀改變、出現分泌物或皮疹

資料來源：香港癌症基金會

轉載自晴報