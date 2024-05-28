保健品牌推腦部保健活動！免費使用能量保健儀器60日活腦兼幫助睡眠！持長者咭延長服務！薜家燕任大使！即睇參加詳情

人人設法保健養生，除了煲湯水滋補、服食合適營養補充品外，現時還有很多儀器幫助保健！售賣保健能量科技產品及服務的依飛eefit最近推出「腦有所依」能量保健社區活動服務，利用儀器活腦舒眠，更找來藝人薛家燕擔任活動大使，任何人士都可免費享受服務，持有長者咭更有額外福利！即睇「腦有所依」活動詳情！

免費使用光能儀器改善健康60日！長者可延長服務日數

大家有沒有試過感到疲勞、身體虛弱、頭暈頭痛等，但又不是生病？可能你是出現「亞健康」症狀！依飛eefit推出「腦有所依」能量保健社區活動服務，透過「光脈通」配搭「光能帽」兩種專利技術光能保健設備，分別以1分鐘啟動能量循環，貫通全身七大穴位，以及10分鐘深層能量活腦，促進及改善頭部、腦部血液微循環，達至舒眠等保健功效，以增強身體自我修復能力、新陳代謝及提升免疫力，擊退「亞健康」！

（圖片來源：eefit Facebook影片截圖）

（圖片來源：eefit Facebook）

此活動並沒有參與門檻，任何人士即日起只要到門市查詢，一經登記，即可在依飛門店免費參與60日能量保健活動，憑長者咭更可延長服務至90日！是次活動未有公布期限，假如有興趣嘗試儀器，就盡快到店內查詢喇！當然啦，如果對自己身體狀況有疑問，不知道是否適合做能量保健，應該先諮詢醫生或專業醫護人員。

「腦有所依」能量保健社區活動服務

活動日期：即日起至另行通知

參與方法：任何人士即日起到門市查詢及登記，即可在依飛門店免費參與60日能量保健活動，憑長者咭更可延長服務至90日

活動內容：

1. 使用光脈通1分鐘，能量貫通全身七大穴位，啟動能量循環。

2. 再配合使用光能帽10分鐘，深層能量活腦，促進及改善頭部、腦部血液微循環，達至能量活腦、舒眠等保健功效。

依飛分店地址請按此

依飛Facebook請按此