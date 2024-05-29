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藥物知識 │ 68歲男子飲茶送胃藥心悸噁心！醫生：食胃藥要避免5類食物！嚴重或致鋁中毒、心律不正甚至死亡！
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藥物知識 │ 68歲男子飲茶送胃藥心悸噁心！醫生：食胃藥要避免5類食物！嚴重或致鋁中毒、心律不正甚至死亡！

健康解「迷」
健康解「迷」

　　吃藥時配清水是常識，不過不少人為貪方便可能會喝飲料配胃藥。台灣有一名68歲老翁因吃胃藥時配茶一起吃，結果導致反胃想嘔及心跳加速。醫生警告，5類食物在吃胃藥時會出現相沖，恐致鋁中毒，甚至心律不正而死亡。

 

　　台灣腸胃科醫生鄭泓志在Facebook個人專頁發文表示，一名68歲的老翁因胃食道逆流前往就診，醫生開了胃藥給他服用，結果老伯感到噁心和心悸，於是再次前往就醫。經醫生進一步詢問後，得知老伯吃胃藥後出現不適，可能是他吃胃藥時配茶所導致。

 

　　老伯表示，以前他在藥房買的胃藥有一種難聞的味道，於是會去超市買飲料或茶來配藥吃，身體都一切正常。惟這次吃藥前，剛好朋友帶茶葉拜訪，於是一邊沖茶一邊聊天，就拿茶配藥，隨後就出現這些不適的症狀。

 

　　鄭泓志醫生指出，吃胃藥是常見治療各種胃腸疾病的方式，能有效緩解胃痛、消化不良等症狀。但同時，在服用胃藥期間也需要注意飲食，因為某些食物和胃藥相互作用，會影響藥物吸收，或加重胃部不適。他又列出5類食物在吃胃藥時要避免，否則可能引致鋁中毒，甚至心律不正而死亡。

 

吃胃藥要避免5類食物

 

1.咖啡因飲料

 

　　咖啡和茶中含有咖啡因和茶鹼，這兩個成分和胃藥結合的話，會出現心悸、噁心、嘔吐、暈眩或痙攣等不良反應。

 

2.果汁

 

　　果汁中的一些成分，可能會增加藥物的毒性，造成風險。例如，橙汁會提升含鋁類胃藥的吸收率，增加鋁過量導致中毒的機會。之前在國外也曾有服用腸胃蠕動用藥的患者，因在吃藥時配葡萄柚汁，最後引發心律不整死亡。

 

3.酒精

 

　　酒精會干擾胃藥的吸收和代謝，降低其治療效果並增強藥物的副作用，引發頭痛、噁心、嘔吐等不適。此外，酒精本身就會刺激胃黏膜，所以吃胃藥後喝酒，可能會加劇胃部不適，尤其是胃食道逆流或胃潰瘍患者要盡量避免。

 

4.辛辣刺激性食物

 

　　辣椒、芥末等辛辣食物會直接刺激胃黏膜，引起胃部不適，建議不要進食。

 

5.酸性水果

 

　　橙、檸檬等酸性水果會刺激胃黏膜，不適合在服藥期間食用。

 

　　鄭醫生提醒，如果吃胃藥後要馬上吃東西的話，最好選擇清淡、易消化的食物，而且為了保險起見，在吃藥時配開水才是最安全的作法。若對飲食與藥物的相互作用仍有疑慮，建議及時諮詢醫師或藥師。

 

轉載自晴報

 

Tags:#藥物#食藥#藥物相沖#鋁中毒#心律不正#胃藥#茶#果汁#酒精#咖啡因#辛辣食物#腸胃肝臟科
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