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胰臟癌原因 | 突然暴瘦、經常腹瀉？男人求醫揭患晚期胰臟癌！疑與一飲食習慣有關！醫生：飯後出現3個警號要即求診
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胰臟癌原因 | 突然暴瘦、經常腹瀉？男人求醫揭患晚期胰臟癌！疑與一飲食習慣有關！醫生：飯後出現3個警號要即求診

健康解「迷」
健康解「迷」

　　胰臟癌早期徵狀不明顯，大部分患者發現時通常為時已晚，因此又被稱為「癌王」。内地一名45歲男子突頻繁腹瀉，起初以為是腸胃不適，但自行服藥後卻未見好轉，反而症狀惡化，消瘦許多，最終就醫檢查發現已患上末期胰腺癌。

 

　　據《新浪新聞》報道，内地45歲的車先生（化名）向來身體健康，惟幾個月前排便習慣突然改變，從日常規律變為頻繁腹瀉、大便不成形。起初他以為只是腸胃不適，便自行服藥。不過他的病情未見好轉，反而症狀更加嚴重，一吃肉類食物，大便就會排出油脂。於是車先生前往醫院就診，但腸鏡檢查不果。

 

　　幾周後他的症狀惡化，身體消瘦許多，最終透過上腹部CT檢查，發現竟罹患末期胰腺癌。醫生指出，車先生罹患胰腺癌恐與其吃飯習慣有關。若平時吃飯過快、過燙，或經常暴飲暴食，這些都是食道癌、胃癌等消化系統癌症的潛在誘因。

 

　　他續指，食物沒有經過充分咀嚼就匆匆下嚥，或是高溫食物都會直接損傷食道黏膜，並且當食物過燙時，胰腺需要分泌更多的胰液來應對高溫的刺激，長期下來，胰腺就會因過度工作而逐漸受損，最終可能引發胰腺癌。

 

　　醫生又提出，飯後若出現3個表現，要警惕是身體的求救訊號：

 

1.持續性腹痛

 

　　胰腺癌患者可能會在飯後感到上腹部或臍周疼痛，該種疼痛可能是絞痛、鈍痛，且可能逐漸加重，常被誤認為是胃病。如果這種疼痛持續且服用胃藥後無緩解，則應考慮可能是胰腺癌。因為胰腺癌可能導致胰管或膽管梗阻，進而引起膽道内壓力升高和膽管擴張，產生疼痛感。

 

2.飯後腹瀉

 

　　胰腺癌患者的胰腺外分泌功能可能受損，導致消化酶分泌不足，進而影響食物的消化吸收。這種消化不良可能導致腹瀉，尤其是脂肪瀉。如果飯後頻繁出現腹瀉，且大便中帶有未消化的脂肪，就要警惕患胰腺癌的可能性。

 

3.飯後出現噁心、嘔吐

 

　　由於胰腺癌可能導致膽總管下端或胰腺導管阻塞，使得胰液和膽汁無法順利進入十二指腸，從而影響食物的消化。這種消化障礙可能導致惡心、嘔吐等癥狀的出現。

 

胰臟癌10大風險因素

 

　　根據本港醫院管理局資料，胰臟癌是入侵性強的癌症，由於在胰臟的惡性腫瘤生長緩慢，位置隱蔽，初期病徵並不明顯，即使定期每年接受身體檢查的病人，也很難從一般檢驗中測試出患上胰臟癌，因此不少病人到了癌症晚期才察覺患病，因而耽誤治療，影響生存率。

 

　　即使可以進行手術切除，病人的存活時間較其他癌病患者為短。大多數的胰臟癌發生在年齡65歲以上的人士，其他風險因素包括：

 

性別

男性比女性有更高風險

 

種族

黑人的風險較高

 

抽煙

吸煙者比不吸煙者患上胰臟癌的機會高出大概2至3倍

 

超重

超重的人有較大風險

 

飲食

長期過量進食動物脂肪和少吃蔬菜和水果會較易患上胰臟癌

 

糖代謝異常

糖尿病可以增加患上胰臟癌的風險

 

化學品

長期接觸殺蟲劑後、石油或染料

 

感染幽門螺旋桿菌

患上胰臟癌的機會比非患者高出2倍

 

慢性胰臟炎

常與胰臟癌一同發現，但並不一定是導致胰臟癌的原因

 

遺傳性胰臟炎

遺傳性慢性胰臟炎會增加胰臟癌的機會，但非常罕見

 

資料來源：醫院管理局

 

胰臟癌7大常見症狀

 

　　胰臟癌是本港致命癌症的第4位，在2020年導致813人死亡，由於它的症狀不明顯，不容易在早期察覺，且治癒率相當低，因此亦有「癌王」的稱號。據香港癌症基金會資料顯示，胰臟癌常見的7大症狀如下：

 

1. 腹背痛

上腹部近胸骨底部首先出現與消化系統無關的痛楚不適，後來擴開至背部。開始時痛楚較為間斷，但頻率漸增，逐漸變得持續。患者於躺臥時痛楚會加劇，而坐著向前傾時感覺會較紓緩。有時進食後痛楚感覺會更強烈，輕壓腹部亦會覺得痛。

 

2. 突然消瘦

胰臟癌會減少胰汁分泌，令身體無法吸取養分，導致體重驟降。

 

3. 厭食

癌細胞會削弱消化能力，間接造成食慾不振。油性糞便、肚瀉或便秘：胰臟癌會減少胰汁分泌，令脂肪未經分解便被排出體外，導致消化不良。症狀為糞便變油、灰白、有惡臭。

 

4. 黃疸

如腫瘤位於胰頭便有機會阻塞該處膽管，令膽汁無法進入十二指腸；當膽紅素在血液積聚

便會造成黃疸。黃疸症狀為眼白和皮膚泛黃、皮膚痕癢、尿液色深、糞便色淺。

 

5. 噁心、嘔吐、吞嚥困難

如腫瘤壓住前方胃部，食物未能正常進入消化道，進食時便會感到吞嚥困難，也可能出現噁心和嘔吐。

 

6. 發燒及發冷

 

7. 靜脈栓塞

 

資料來源：香港癌症基金會

 

轉載自晴報

 

Tags:#胰臟癌#癌症#暴瘦#腹瀉#胰臟癌症狀#腫瘤科#腹痛#肚痛#嘔吐#噁心
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