防蚊方法 | 美國大學研究：蚊子最愛這4種顏色！其中一種特別惹蚊！專家教穿搭顏色防蚊叮

炎夏雨季又到，蚊蟲開始活躍，在戶外活動時一定要做足防蚊措施。美國華盛頓大學曾進行相關研究，發現蚊子偵測到人類呼出的氣體後，會朝特定顏色的方向飛去，若外出時穿衣顔色正確，也可以防止蚊叮。

綜合外媒報道，美國華盛頓大學科學家領導的團隊曾在《自然通訊》雜誌上發布研究，觀察雌性蚊子在不同的視覺環境及氣味提示下的行為偏好。實驗中，研究人員會噴灑特定氣味，並給予不同類型的視覺模式，如彩色圓點或人手等。

實驗結果顯示，在沒有任何氣味刺激的情況下，蚊子基本上會忽略空間底部的點，不論顔色如何都一樣；若噴灑二氧化碳，蚊子會持續忽略綠色、藍色或紫色的點，但如果是紅色、橙色、黑色或青色的點，蚊子就會朝它飛去。

研究表明，噴灑二氧化碳會提高雌性蚊子的活動量，讓它們搜尋周圍的空間，尋找宿主。在聞到二氧化碳後，這些蚊子的眼睛就會喜歡視覺光譜中的某些波長，然後用眼睛掃描附近有無特定顏色的潛在宿主。

結果顯示，蚊子喜歡的顏色為紅色、橙色、黑色和青色，剛好都是波長較長的光線，團隊因此猜測，人體皮膚所散發的紅色線，也偏向紅橙色範圍；相對的，波長較短的綠光、藍光、紫光和白光，就不符合溫血動物所散發的紅外線特徵，當研究人員戴上綠色手套後，即使噴過二氧化碳，蚊子也不會向綠色飛去。

美國華盛頓大學生物學教授里菲爾表示，他被問到最常見的問題之一是，「我能做些甚麼來阻止蚊子叮咬我？」

「我以前說過，吸引蚊子的三大因素是：人們的呼吸、汗水和皮膚溫度。在有關研究中，我們發現了第四個線索：紅色，它不僅可以在你的衣服上找到，而且也可以在每個人的皮膚上找到。」

他續指，人類的膚色都散發著強烈的紅色特徵，因此，過濾掉皮膚上那些有吸引力的顏色，或避免穿著這類顏色的衣服，可能是防止蚊子叮咬的另一種方法。

轉載自晴報