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北上注意！內地手搖茶飲店「茉酸奶」用過期40天原料＋變壞水果！店員：顧客最多肚痛
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北上注意！內地手搖茶飲店「茉酸奶」用過期40天原料＋變壞水果！店員：顧客最多肚痛

健康解「迷」
健康解「迷」

　　手搖飲品店近年於內地大行其道，不過其食安衛生卻屢屢被受質疑。內地連鎖品牌「茉酸奶」（MORE YOGURT）其位於北京的三間加盟店，近期便被揭發員工製作飲品過程使用過期原料、變壞水果以及偷工減料。醜聞曝光後，有關公司則表示已安排涉事門店停業，並永久解約。

 

　　內地傳媒收到投訴後，於是早前特意派記者到北京三間「茉酸奶」加盟店，應徵當店員，才發現店內製作飲品過程一連串亂象，包括店員明知原料已過期40多天仍在使用；水果出水、變色變味後沒有理會，繼續用。當被問到會否引起顧客不適，店員竟回應：

 

　　「不用管，不用操心....頂多拉肚子，拉肚子他（顧客）也以為太涼了。」

 

　　除此之外，記者還發現店員為了可繼續用快到期的原料，應付品牌定期盤點清貨，竟自行更換原料的標籤，部分甚至連期限標籤都不貼，而因為檢查並不嚴密，一直無人發現；偷工減料情況亦是屢見不鮮，店員透露：

 

　　「常蓋一勺，但是如果說我們芒果不多了，我就挖個半勺，蓋得可能鬆散一點，就顯得很多。」

 

　　事件曝光後，茉酸奶發致歉聲明，指已即時安排涉事加盟店停業，並將永久與其解除合約。另外，將對所有門店進行全面細致檢查，並對所有員工定期進行培訓和考核。

 

轉載自晴報

 

Tags:#食用安全#品牌#飲品#北京#茉酸奶#手搖茶飲#內地#北上食買玩#食物安全#肚痛
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