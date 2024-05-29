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痛風飲食 | 40歲以下痛風患者增加！即睇8大地雷食物！日飲一罐啤酒患痛風機率大增咁多？
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痛風飲食 | 40歲以下痛風患者增加！即睇8大地雷食物！日飲一罐啤酒患痛風機率大增咁多？

健康解「迷」
健康解「迷」

　　近年痛風有年輕化趨勢。有台灣營養師表示，近年發現越來越多40歲以下年輕人因痛風而求醫。營養師表示，痛風不單止影響關節健康，同時也容易伴隨「三高」的出現，大大增加健康風險；為此，營養師分享8種常見卻暗藏痛風陷阱的食物，供大家參考。

 

8種食物暗藏痛風陷阱

 

　　台灣營養師程涵宇在其Facebook專頁中指出，最近發現越來越多40歲以下年輕人因為痛風問題，身體痛不欲生而去就診。她表示，其實痛風經常伴隨著三高（高血壓、高血脂、高血糖）和肥胖問題，大大增加健康風險，而以下8種常見食物就容易暗藏痛風陷阱：

 

　　海鮮：例如貝類、蝦、螃蟹、墨魚等均屬高嘌呤食物，而高嘌呤食物容易導致尿酸增加，故建議大家要適量吃、減少吃，以降低痛風發作的風險。

 

　　魚類：一般人正常食用不會造成問題，而且有益身體；但在本身有痛風問題之人士就要盡量避免，特別是鯖魚、吞拿魚、三文魚、白帶魚、虱目魚等魚類。

 

　　內臟：例如豬肝、大腸、牛雜等均屬高嘌呤食物，攝取過多高嘌呤容易導致尿酸增加，繼而誘發痛風發作。

 

　　紅肉：牛肉、豬肉和羊肉均屬高嘌呤食物，進食較多的動物性蛋白質（不包含乳製品）容易導致尿酸代謝紊亂，增加尿酸尿酸結石形成。

 

　　含糖飲料：大多含糖飲料含有高果糖糖漿，攝取太多糖分容易誘發代謝性疾病，當中就包括痛風；營養師表示，過往有研究發現每公斤體重攝取1克果糖，2小時內尿酸濃度會增加1至2mg/dl，此外有研究發現常飲含糖碳酸飲料的人也會有較高尿酸濃度，可見高果糖玉米糖漿攝取量增加與痛風發病風險增加有關。營養師亦另外指出，有另一項研究發現女性每天飲1罐含糖飲料，會增加其痛風發作風險達70%，換言之每天2罐以上就會增加239%。

 

　　肉湯：例如排骨湯、拉麵湯、火鍋湯底等都要避免，如果處於急性痛風期更加要注意避免大量食用；營養師建議大家，如果習慣購買雞精、滴雞精等產品就建議先查看產品標籤上的嘌呤含量。

 

　　高油食物：快餐、煙肉、香腸、五花肉等加工食品都屬高油脂食物，會影響嘌呤代謝兼增肥；營養師表示，過往有項針對14,624名成年人的臨床試驗中發現，超重或肥胖人士與高尿酸血症病例的關聯性佔60%，原因可能是由於脂質代謝紊亂並影響嘌呤代謝，而且高脂肪會抑制尿酸排泄，加重痛風性發炎。營養師提醒大家，長期高脂飲食也會改變腸道微生物群組成，導致微生物群多樣性減少、厚壁菌門與擬桿菌門的比例增加，並減少好菌，進一步加重痛風性關節炎。

 

　　酒類：營養師指有研究發現，每天喝355毫升啤酒（1瓶罐裝啤酒約330毫升）比不喝酒的人的罹患痛風機率高出50%；營養師解釋，啤酒本身屬高嘌呤，而且酒精在代謝過程中會產生乳酸，並與尿酸競爭排出體外，故容易造成尿酸的排出量降低、增加痛風的機率；同時提醒大家，任何酒類都有機會增加痛風發作機率，故建議盡量減少喝酒。

 

　　內容獲「程涵宇營養師 Dietitian Han-Yu Chen」授權刊登。

 

轉載自晴報

 

Tags:#健康問題#海鮮#高血壓#痛風#營養#痛症#風濕病科#三高#高血脂#高血糖#飲食#四高
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