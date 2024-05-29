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照顧者支援 | 賽馬會撥款近3億策劃9大照顧者中心！這2間現已啟用！提供同路人小組 / 工作坊＋暫托服務紓減壓力！即睇計劃詳情＋中心地址
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照顧者支援 | 賽馬會撥款近3億策劃9大照顧者中心！這2間現已啟用！提供同路人小組 / 工作坊＋暫托服務紓減壓力！即睇計劃詳情＋中心地址

健康大晒
健康大晒
TEXT:Kennis Wong

　　社會上除了長期病患或長者需要多加關注外，他們的照顧者長年累月支援有需要的家人日常所需，可能也會面對身心俱疲的艱難時刻！香港賽馬會慈善信託基金於2023年撥款逾2億9,000萬港元，開始策劃和捐助「賽馬會護老導航照顧者支援計劃」，預計在5年內服務逾27,000名照顧者和15,000名有需要長者。9間賽馬會照顧者中心陸續啟用，現時已有2間投入服務！即睇有甚麼活動讓照顧者有喘息空間！

 

照顧者支援 ︳ 9大照顧者中心提供療癒活動及輔導服務

 

　　鑑於照顧者的需要，「賽馬會護老導航照顧者支援計劃」設立照顧者中心，協助他們規劃照顧歷程和提供輔導服務，照顧者更可與同伴分享經歷，互相支持。中心亦會為長者提供彈性的日間暫託照顧服務，為照顧者提供閒暇空間。

 

　　9間照顧者中心遍佈港九、新界，陸續啟用，現時葵芳及西灣河中心已開始啟用！位於葵芳新都會廣場的葵芳中心4月起正式啟用，由香港聖公會麥理浩夫人中心營運，提供一系列照顧者支援服務，例如平行小組活動讓同路人相聚，5月中旬就開設泰式草藥球自助按摩工作坊及抹茶品味工作坊，讓照顧者有放鬆的出口。另外特設暫顧服務，照顧者可以將長者暫托於中心，安心地與同路人有個舒適的環境互相關心！

 

照顧者支援 | 賽馬會撥款近3億策劃9大照顧者中心！這2間現已啟用！提供同路人小組／工作坊＋暫托服務紓減壓力！即睇計劃詳情＋中心地址

（圖片來源：賽馬會護老導航照顧者支援計劃 Jockey Club Carer Space Project Facebook）

 

　　而早早於3月啟用的西灣河中心由香港基督教女青年會營運，中心特設五感療癒區域，讓照顧者能沉浸其中，讓五官及身心靈皆得以放鬆。中心也為被照顧者添置舒適的座椅及提供靈活的暫顧服務，過程中亦會因應被照顧者的興趣設計暫顧活動，照顧者不用擔心他們會感到沉悶或被忽略，照顧者能安心參與舒壓活動。

 

照顧者支援 | 賽馬會撥款近3億策劃9大照顧者中心！這2間現已啟用！提供同路人小組／工作坊＋暫托服務紓減壓力！即睇計劃詳情＋中心地址

（圖片來源：賽馬會護老導航照顧者支援計劃 Jockey Club Carer Space Project Facebook）

照顧者支援 | 賽馬會撥款近3億策劃9大照顧者中心！這2間現已啟用！提供同路人小組／工作坊＋暫托服務紓減壓力！即睇計劃詳情＋中心地址

（圖片來源：賽馬會護老導航照顧者支援計劃 Jockey Club Carer Space Project Facebook）

照顧者支援 | 賽馬會撥款近3億策劃9大照顧者中心！這2間現已啟用！提供同路人小組／工作坊＋暫托服務紓減壓力！即睇計劃詳情＋中心地址

（圖片來源：賽馬會護老導航照顧者支援計劃 Jockey Club Carer Space Project Facebook）

 

賽馬會照顧者中心

 

【新界】

 

1. 葵芳賽馬會照顧者中心（已啟用）

地址：葵芳新都會廣場一座21樓2115至2116室

電話：3595 1918

開放時間：

星期一、二、四、六：上午9時至下午6時

星期三：下午2時至下午6時

星期五：上午9時至下午1時

星期日及公眾假期休息

 

2. 青衣賽馬會照顧者中心

地址：青衣涌美老屋村118號地下

電話：2322 1038

 

3. 大圍賽馬會照顧者中心

地址：沙田大圍新翠商場二樓19號舖

電話：2123 1171

 

4. 馬鞍山賽馬會照顧者中心

地址：馬鞍山保泰街16號（We Go Mall）1樓103C舖

電話：2123 1933

 

5. 粉嶺賽馬會照顧者中心

地址：粉嶺新運路33號粉嶺中心地下19A商舖

電話：2654 9828

 

6. 上水賽馬會照顧者中心

地址：上水龍琛路39號上水廣場7樓720-721室

電話：3460 3499

 

【九龍】

 

7. 深水埗賽馬會照顧者中心

地址：深水埗福華街188號海峯地下G08號舖

電話：2386 6256

 

8. 石硤尾賽馬會照顧者中心

地址：深水埗南山邨南偉樓19-28號地下

電話：2776 8884

 

【港島】

 

9. 西灣河賽馬會照顧者中心

地址：西灣河鯉景灣觀暉閣地下GA19-20號舖

電話：3464 0077

開放時間：

星期一至五：上午9時至下午6時

星期六、日及公眾假期休息

 

Tags:#照顧者#賽馬會#照顧者中心#西灣河#葵芳#青衣#深水埗#石硤尾#粉嶺#馬鞍山#大圍#上水
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